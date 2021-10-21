https://ria.ru/20211021/arest-1755609876.html

Арестован второй обвиняемый по делу об отравлении метанолом в Екатеринбурге

Арестован второй обвиняемый по делу об отравлении метанолом в Екатеринбурге - РИА Новости, 21.10.2021

Арестован второй обвиняемый по делу об отравлении метанолом в Екатеринбурге

Армен Аветисян - второй обвиняемый по делу о гибели людей от употребления метилового спирта в Свердловской области - арестован по 15 декабря, передает... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:54

2021-10-21T15:54

2021-10-21T15:55

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россия

массовое отравление метанолом на урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Армен Аветисян - второй обвиняемый по делу о гибели людей от употребления метилового спирта в Свердловской области - арестован по 15 декабря, передает корреспондент РИА Новости из Чкаловского районного суда.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным проекта "Народный контроль", число жертв уже возросло до 25, эту информацию правоохранители пока не комментируют."Избрать в отношении обвиняемого Аветисяна Армена меру пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца, по 15 декабря", - огласил судья.Ранее суд арестовал на два месяца другого фигуранта дела Надира Мамедова.Свою участь сегодня должен узнать третий обвиняемый.

https://ria.ru/20211021/proisshestviya-1755580724.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, массовое отравление метанолом на урале