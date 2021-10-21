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Суд арестовал подозреваемую в убийстве девочки в Вологде
Суд арестовал подозреваемую в убийстве девочки в Вологде - РИА Новости, 21.10.2021
Суд арестовал подозреваемую в убийстве девочки в Вологде
Подозреваемая в убийстве 9-летней школьницы в Вологде арестована на два месяца, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:11
2021-10-21T12:31
происшествия
вологда
убийство девятилетней девочки в вологодской области
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве 9-летней школьницы в Вологде арестована на два месяца, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона."Вологодский городской суд сегодня вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении 40-летней Ульяны Ланской, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. (убийство)", - говорится в сообщении.Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления и то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил ее под стражу по 18 декабря включительно, добавила пресс-служба. Кроме того, по ее данным, в 2018 году мировой судья в Вологодской области привлек Ланскую к административной ответственности за нанесение побоев матери и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.По данным СК, 16 октября женщина заманила двух девочек к себе в квартиру, купив им сладости: одну затем отпустила, а вторую убила. Задержали ее в Карелии. Подозреваемая дала признательные показания, ей проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По статье об убийстве малолетнего ей грозит до 25 лет лишения свободы.Против матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, следователи завели уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.
https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755196424.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Арест женщины, подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде
По данным следствия, женщина убила 9-летнюю девочку у себя дома. После совершения преступления она покинула территорию Вологодской области. Ее задержали в республике Карелия.
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происшествия, вологда, убийство девятилетней девочки в вологодской области, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:11 21.10.2021 (обновлено: 12:31 21.10.2021)
 
Суд арестовал подозреваемую в убийстве девочки в Вологде

Суд арестовал подозреваемую в убийстве девочки в Вологде до 19 декабря

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве 9-летней школьницы в Вологде арестована на два месяца, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
"Вологодский городской суд сегодня вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении 40-летней Ульяны Ланской, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. (убийство)", - говорится в сообщении.
Поиски пропавшей в Вологде 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 14:38
"Попали на камеры": что известно об убийстве ребенка в Вологде
Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления и то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил ее под стражу по 18 декабря включительно, добавила пресс-служба. Кроме того, по ее данным, в 2018 году мировой судья в Вологодской области привлек Ланскую к административной ответственности за нанесение побоев матери и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.
По данным СК, 16 октября женщина заманила двух девочек к себе в квартиру, купив им сладости: одну затем отпустила, а вторую убила. Задержали ее в Карелии. Подозреваемая дала признательные показания, ей проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По статье об убийстве малолетнего ей грозит до 25 лет лишения свободы.
Против матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, следователи завели уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.
Сотрудники СК России во время расследования обстоятельств убийства девочки в Вологде - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 12:48
В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
 
ПроисшествияВологдаУбийство девятилетней девочки в Вологодской областиСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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