https://ria.ru/20211021/arest-1755532755.html

Мосгорсуд признал арест фигуранта дела экс-замминистра Раковой законным

Мосгорсуд признал арест фигуранта дела экс-замминистра Раковой законным - РИА Новости, 21.10.2021

Мосгорсуд признал арест фигуранта дела экс-замминистра Раковой законным

Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Максима Инкина, проходящего по делу о мошенничестве против... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T10:48

2021-10-21T10:48

2021-10-21T10:48

происшествия

московский городской суд

марина ракова

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Максима Инкина, проходящего по делу о мошенничестве против экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд оставил под стражей бывшего гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максима Инкина ", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211020/rakova-1755325922.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский городской суд, марина ракова