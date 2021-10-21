https://ria.ru/20211021/arest-1755532755.html
Мосгорсуд признал арест фигуранта дела экс-замминистра Раковой законным
Мосгорсуд признал арест фигуранта дела экс-замминистра Раковой законным - РИА Новости, 21.10.2021
Мосгорсуд признал арест фигуранта дела экс-замминистра Раковой законным
Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Максима Инкина, проходящего по делу о мошенничестве против... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:48
2021-10-21T10:48
2021-10-21T10:48
происшествия
московский городской суд
марина ракова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Максима Инкина, проходящего по делу о мошенничестве против экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд оставил под стражей бывшего гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максима Инкина ", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211020/rakova-1755325922.html
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происшествия, московский городской суд, марина ракова
Мосгорсуд признал арест фигуранта дела экс-замминистра Раковой законным
Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора ФНФРО Инкина по делу Раковой