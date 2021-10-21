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Путин заявил, что в иноагенты не будут зачислять "ковровым" образом
Путин заявил, что в иноагенты не будут зачислять "ковровым" образом - РИА Новости, 21.10.2021
Путин заявил, что в иноагенты не будут зачислять "ковровым" образом
"Ковровым" образом иноагентов в России определять не будут, массовой записи нет, а опасность этого сильно преувеличена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:18
2021-10-21T19:18
2021-10-21T21:56
владимир путин
россия
общество
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. "Ковровым" образом иноагентов в России определять не будут, массовой записи нет, а опасность этого сильно преувеличена, заявил президент РФ Владимир Путин."Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько их у нас. Массовой записи в иноагенты у нас, по-моему, и нет. Мне кажется, опасность этого сильно преувеличена. Смысл появления этого закона я, по-моему, достаточно ясно сформулировал", - сказал президент в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
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владимир путин, россия, общество
19:18 21.10.2021 (обновлено: 21:56 21.10.2021)
Путин заявил, что в иноагенты не будут зачислять "ковровым" образом
Президент Путин заявил, что в иноагенты не будут зачислять "ковровым" образом