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Путин заявил, что в иноагенты не будут зачислять "ковровым" образом

Путин заявил, что в иноагенты не будут зачислять "ковровым" образом - РИА Новости, 21.10.2021

Путин заявил, что в иноагенты не будут зачислять "ковровым" образом

"Ковровым" образом иноагентов в России определять не будут, массовой записи нет, а опасность этого сильно преувеличена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:18

2021-10-21T19:18

2021-10-21T21:56

владимир путин

россия

общество

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. "Ковровым" образом иноагентов в России определять не будут, массовой записи нет, а опасность этого сильно преувеличена, заявил президент РФ Владимир Путин."Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько их у нас. Массовой записи в иноагенты у нас, по-моему, и нет. Мне кажется, опасность этого сильно преувеличена. Смысл появления этого закона я, по-моему, достаточно ясно сформулировал", - сказал президент в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

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владимир путин, россия, общество