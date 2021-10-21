https://ria.ru/20211021/afganistan-1755685160.html

Путин рассказал о планах России и Китая в Афганистане

Путин рассказал о планах России и Китая в Афганистане - РИА Новости, 21.10.2021

Путин рассказал о планах России и Китая в Афганистане

Президент России Владимир Путин рассказал о планах создать условия, при которых граждане России, Китая и стран ШОС чувствовали себя в безопасности независимо от РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:15

2021-10-21T20:15

2021-10-21T20:15

в мире

китай

афганистан

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о планах создать условия, при которых граждане России, Китая и стран ШОС чувствовали себя в безопасности независимо от того, что происходит в Афганистане."В двустороннем плане с Китаем будем продолжать активно эту работу, между соответствующими структурами налажен диалог", - сказал Путин на Валдайском форуме, говоря о ситуации в Афганистане и работе по ее нормализации"И в целом в рамках Шанхайской организации сотрудничества будем это делать, выделяя необходимые ресурсы и создавая все условия для того, чтобы наши граждане, граждане наших стран чувствовали себя в безопасности вне зависимости от того, что происходит в Афганистане", - заявил он.

https://ria.ru/20211021/afganistan-1755676873.html

китай

афганистан

россия

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2021

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в мире, китай, афганистан, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия