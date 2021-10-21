https://ria.ru/20211021/afganistan-1755685160.html
Путин рассказал о планах России и Китая в Афганистане
Путин рассказал о планах России и Китая в Афганистане - РИА Новости, 21.10.2021
Путин рассказал о планах России и Китая в Афганистане
Президент России Владимир Путин рассказал о планах создать условия, при которых граждане России, Китая и стран ШОС чувствовали себя в безопасности независимо от РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:15
2021-10-21T20:15
2021-10-21T20:15
в мире
китай
афганистан
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о планах создать условия, при которых граждане России, Китая и стран ШОС чувствовали себя в безопасности независимо от того, что происходит в Афганистане."В двустороннем плане с Китаем будем продолжать активно эту работу, между соответствующими структурами налажен диалог", - сказал Путин на Валдайском форуме, говоря о ситуации в Афганистане и работе по ее нормализации"И в целом в рамках Шанхайской организации сотрудничества будем это делать, выделяя необходимые ресурсы и создавая все условия для того, чтобы наши граждане, граждане наших стран чувствовали себя в безопасности вне зависимости от того, что происходит в Афганистане", - заявил он.
https://ria.ru/20211021/afganistan-1755676873.html
китай
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_094803a406003918c3840565a82e2abc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, афганистан, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
Путин рассказал о планах России и Китая в Афганистане
Путин: Россия и Китай продолжат активную работу по налаживанию диалога в Афганистане