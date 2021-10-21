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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211021/afganistan-1755676873.html
Путин рассказал, какие страны несут ответственность за Афганистан
Путин рассказал, какие страны несут ответственность за Афганистан - РИА Новости, 21.10.2021
Путин рассказал, какие страны несут ответственность за Афганистан
Основная ответственность за происходящее в Афганистане лежит на воевавших там 20 лет странах, но чтобы государство могло решать свои социально-экономические... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:36
2021-10-21T20:06
афганистан
захват власти в афганистане талибами
в мире
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Основная ответственность за происходящее в Афганистане лежит на воевавших там 20 лет странах, но чтобы государство могло решать свои социально-экономические задачи, нужно разморозить их активы, считает президент России Владимир Путин."При всей важности нашего участия – и Китая, и России в этих процессах, и других странах ШОС, все-таки основную ответственность за то, что там происходит, несут те страны, которые там воевали 20 лет. И первое, что они должны были бы сделать, на мой взгляд, нужно разморозить афганские авуары и дать возможность Афганистану решать социально-экономические задачи первостепенной важности", - сказал он на Валдайском форуме.
https://ria.ru/20211021/afganistan-1755675513.html
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афганистан, в мире, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
19:36 21.10.2021 (обновлено: 20:06 21.10.2021)
 
Путин рассказал, какие страны несут ответственность за Афганистан

Путин: ответственность за Афганистан несут те страны, которые там воевали 20 лет

© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Основная ответственность за происходящее в Афганистане лежит на воевавших там 20 лет странах, но чтобы государство могло решать свои социально-экономические задачи, нужно разморозить их активы, считает президент России Владимир Путин.
"При всей важности нашего участия – и Китая, и России в этих процессах, и других странах ШОС, все-таки основную ответственность за то, что там происходит, несут те страны, которые там воевали 20 лет. И первое, что они должны были бы сделать, на мой взгляд, нужно разморозить афганские авуары и дать возможность Афганистану решать социально-экономические задачи первостепенной важности", - сказал он на Валдайском форуме.
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Захват власти в Афганистане талибамиАфганистанВ миреВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Россия
 
 
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