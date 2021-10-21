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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211021/afganistan-1755581888.html
Программа развития ООН учредила фонд экономической помощи Афганистану
Программа развития ООН учредила фонд экономической помощи Афганистану - РИА Новости, 21.10.2021
Программа развития ООН учредила фонд экономической помощи Афганистану
Программа развития ООН (ПРООН) учреждает специальный целевой фонд по оказанию экономической помощи населению Афганистана, сообщил администратор ПРООН Ахим... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:13
2021-10-21T14:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
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талибан
германия
афганистан
ахим штайнер
россия
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ЖЕНЕВА, 21 окт - РИА Новости. Программа развития ООН (ПРООН) учреждает специальный целевой фонд по оказанию экономической помощи населению Афганистана, сообщил администратор ПРООН Ахим Штайнер.Как заявил Штайнер на брифинге в четверг, по последним оценкам, 97% домохозяйств в Афганистане рискуют оказаться за чертой бедности к началу-середине 2022 года. По его словам, ПРООН и ряд организаций, занимающихся вопросами развития, пытаются найти способы помощи гражданам Афганистана."Сегодня ПРООН учреждает специальный целевой фонд для Афганистана в традициях партнерских целевых фондов ООН с участием многих доноров. Это инструмент, с помощью которого поддержка международного сообщества может быть направлена через Организацию Объединенных Наций на очень конкретные программы с участием нескольких учреждений", - сообщил Штайнер.Он отметил, что Германия первой из стран заявила о намерении внести взнос. Ожидается, что она выделит фонду 50 миллионов евро.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, оон, талибан, германия, афганистан, ахим штайнер, россия, мохаммад хасан ахунд
14:13 21.10.2021
 
Программа развития ООН учредила фонд экономической помощи Афганистану

Программа развития ООН объявила об учреждении фонда экономической помощи Афганистану

© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Kathy Gannon
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ЖЕНЕВА, 21 окт - РИА Новости. Программа развития ООН (ПРООН) учреждает специальный целевой фонд по оказанию экономической помощи населению Афганистана, сообщил администратор ПРООН Ахим Штайнер.
Как заявил Штайнер на брифинге в четверг, по последним оценкам, 97% домохозяйств в Афганистане рискуют оказаться за чертой бедности к началу-середине 2022 года. По его словам, ПРООН и ряд организаций, занимающихся вопросами развития, пытаются найти способы помощи гражданам Афганистана.
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"Сегодня ПРООН учреждает специальный целевой фонд для Афганистана в традициях партнерских целевых фондов ООН с участием многих доноров. Это инструмент, с помощью которого поддержка международного сообщества может быть направлена через Организацию Объединенных Наций на очень конкретные программы с участием нескольких учреждений", - сообщил Штайнер.
Он отметил, что Германия первой из стран заявила о намерении внести взнос. Ожидается, что она выделит фонду 50 миллионов евро.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанГерманияАфганистанАхим ШтайнерРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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