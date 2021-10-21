Программа развития ООН учредила фонд экономической помощи Афганистану
Программа развития ООН объявила об учреждении фонда экономической помощи Афганистану
© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Kathy Gannon
ЖЕНЕВА, 21 окт - РИА Новости. Программа развития ООН (ПРООН) учреждает специальный целевой фонд по оказанию экономической помощи населению Афганистана, сообщил администратор ПРООН Ахим Штайнер.
Как заявил Штайнер на брифинге в четверг, по последним оценкам, 97% домохозяйств в Афганистане рискуют оказаться за чертой бедности к началу-середине 2022 года. По его словам, ПРООН и ряд организаций, занимающихся вопросами развития, пытаются найти способы помощи гражданам Афганистана.
"Сегодня ПРООН учреждает специальный целевой фонд для Афганистана в традициях партнерских целевых фондов ООН с участием многих доноров. Это инструмент, с помощью которого поддержка международного сообщества может быть направлена через Организацию Объединенных Наций на очень конкретные программы с участием нескольких учреждений", - сообщил Штайнер.
Он отметил, что Германия первой из стран заявила о намерении внести взнос. Ожидается, что она выделит фонду 50 миллионов евро.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.