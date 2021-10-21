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Миссия ООН провела встречу с активистками в Кабуле
Миссия ООН провела встречу с активистками в Кабуле - РИА Новости, 21.10.2021
Миссия ООН провела встречу с активистками в Кабуле
Заместитель спецпредставителя генсека ООН в миссии организации по содействию Афганистану (UNAMA) Метте Кнудсен провела встречу в Кабуле с афганскими... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:16
2021-10-21T09:16
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
россия
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Заместитель спецпредставителя генсека ООН в миссии организации по содействию Афганистану (UNAMA) Метте Кнудсен провела встречу в Кабуле с афганскими активистками и призвала соблюдать права женщин на работу и образование в Афганистане."Метте Кнудсен встретилась в Кабуле с женщинами-активистками. (Выразила - ред.) глубокую озабоченность тем, что экономический кризис в Афганистане, вероятно, усилится, если не будут соблюдаться основные права человека. Женщины должны иметь возможность вернуться на работу, а девочки - в школу", - говорится в заявлении миссии в Twitter.Ранее талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ) обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Многие женщины выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211012/afganistan-1754278954.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
09:16 21.10.2021
 
Миссия ООН провела встречу с активистками в Кабуле

Миссия ООН провела встречу с активистками в Кабуле и призвала к соблюдению прав женщин

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщины в Афганистане
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Заместитель спецпредставителя генсека ООН в миссии организации по содействию Афганистану (UNAMA) Метте Кнудсен провела встречу в Кабуле с афганскими активистками и призвала соблюдать права женщин на работу и образование в Афганистане.
"Метте Кнудсен встретилась в Кабуле с женщинами-активистками. (Выразила - ред.) глубокую озабоченность тем, что экономический кризис в Афганистане, вероятно, усилится, если не будут соблюдаться основные права человека. Женщины должны иметь возможность вернуться на работу, а девочки - в школу", - говорится в заявлении миссии в Twitter.
Ранее талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ) обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Многие женщины выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Мусульманки - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 20:41Захват власти в Афганистане талибами
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В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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