Миссия ООН провела встречу с активистками в Кабуле
Миссия ООН провела встречу с активистками в Кабуле и призвала к соблюдению прав женщин
КАБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Заместитель спецпредставителя генсека ООН в миссии организации по содействию Афганистану (UNAMA) Метте Кнудсен провела встречу в Кабуле с афганскими активистками и призвала соблюдать права женщин на работу и образование в Афганистане.
"Метте Кнудсен встретилась в Кабуле с женщинами-активистками. (Выразила - ред.) глубокую озабоченность тем, что экономический кризис в Афганистане, вероятно, усилится, если не будут соблюдаться основные права человека. Женщины должны иметь возможность вернуться на работу, а девочки - в школу", - говорится в заявлении миссии в Twitter.
UNAMA Dep-Head @metknu met in Kabul today with women activists. Grave concern that #Afghanistan’s economic crisis likely to deepen if basic human rights aren't protected. Women must be able to return to workplaces & girls to school. Action needed to protect rights of all Afghans pic.twitter.com/ShLijXSBHY— UNAMA News (@UNAMAnews) October 20, 2021
Ранее талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ) обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Многие женщины выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.