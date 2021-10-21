https://ria.ru/20211021/aes-1755527776.html
"Росэнергоатом" прокомментировал остановку второго блока Ростовской АЭС
"Росэнергоатом" прокомментировал остановку второго блока Ростовской АЭС - РИА Новости, 21.10.2021
"Росэнергоатом" прокомментировал остановку второго блока Ростовской АЭС
Второй блок Ростовской АЭС планово остановили из-за небольшого дефекта в теплообменом контуре, радиоактивности там нет, сообщила пресс-служба концерна... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:17
2021-10-21T10:17
2021-10-21T11:43
росэнергоатом
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россия
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Второй блок Ростовской АЭС планово остановили из-за небольшого дефекта в теплообменом контуре, радиоактивности там нет, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом")."Двадцать первого октября 2021 года в 00:54 (мск) на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС в ходе обхода персоналом было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе", — отметил оператор.Она принадлежит так называемому "чистому" контуру, по которому циркулирует нерадиоактивная вода."Для осуществления необходимых ремонтных работ второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети, так как на горячем оборудовании это сделать невозможно. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет", — говорится в пресс-релизе.Как подчеркнули в компании, радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.В свою очередь, энергоблоки № 3 и 4 работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Еще одна установка с 18 сентября находится на ремонте.
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росэнергоатом, ростовская аэс, происшествия, ростовская область, волгодонск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
10:17 21.10.2021 (обновлено: 11:43 21.10.2021)
"Росэнергоатом" прокомментировал остановку второго блока Ростовской АЭС
"Росэнергоатом" назвал дефект в контуре причиной остановки второго блока Ростовской АЭС
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Второй блок Ростовской АЭС
планово остановили из-за небольшого дефекта в теплообменом контуре, радиоактивности там нет, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом
" (входит в госкорпорацию "Росатом
").
"Двадцать первого октября 2021 года в 00:54 (мск) на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС в ходе обхода персоналом было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе", — отметил оператор.
Она принадлежит так называемому "чистому" контуру, по которому циркулирует нерадиоактивная вода.
"Для осуществления необходимых ремонтных работ второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети, так как на горячем оборудовании это сделать невозможно. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет", — говорится в пресс-релизе.
Как подчеркнули в компании, радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.
В свою очередь, энергоблоки № 3 и 4 работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Еще одна установка с 18 сентября находится на ремонте.