https://ria.ru/20211021/aes-1755524885.html

На Ростовской АЭС опровергли сообщения об утечке пара

На Ростовской АЭС опровергли сообщения об утечке пара - РИА Новости, 21.10.2021

На Ростовской АЭС опровергли сообщения об утечке пара

Второй энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за отклонений в работе, неполадки устраняются, сообщил РИА Новости представитель Ростовской атомной... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:55

2021-10-21T09:55

2021-10-21T09:55

происшествия

ростовская область

ростовская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586111930_0:125:3077:1856_1920x0_80_0_0_dfdc33bbc0f8ef0cb729c47dd29b67d2.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Второй энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за отклонений в работе, неполадки устраняются, сообщил РИА Новости представитель Ростовской атомной электростанции."Второй блок отключен от сети ночью по неотложной заявке для проведения регламентных работ на теплоэнергетическом оборудовании", - сказал собеседник агентства, добавив, что заявка была подана в связи с тем, что "были обнаружены отклонения в работе (энергоблока)".При этом, по его словам, утечек на АЭС не было. "Ведется ремонт в штатном режиме", - уточнил он.Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что на Ростовской атомной электростанции произошла утечка пара, остановлен 2-й энергоблок. Люди в результате инцидента не пострадали, радиационный фон в норме.

https://ria.ru/20211012/rossiya-1754162909.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, ростовская аэс