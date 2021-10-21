https://ria.ru/20211021/aes-1755524885.html
На Ростовской АЭС опровергли сообщения об утечке пара
На Ростовской АЭС опровергли сообщения об утечке пара - РИА Новости, 21.10.2021
На Ростовской АЭС опровергли сообщения об утечке пара
Второй энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за отклонений в работе, неполадки устраняются, сообщил РИА Новости представитель Ростовской атомной... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:55
2021-10-21T09:55
2021-10-21T09:55
происшествия
ростовская область
ростовская аэс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Второй энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за отклонений в работе, неполадки устраняются, сообщил РИА Новости представитель Ростовской атомной электростанции."Второй блок отключен от сети ночью по неотложной заявке для проведения регламентных работ на теплоэнергетическом оборудовании", - сказал собеседник агентства, добавив, что заявка была подана в связи с тем, что "были обнаружены отклонения в работе (энергоблока)".При этом, по его словам, утечек на АЭС не было. "Ведется ремонт в штатном режиме", - уточнил он.Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что на Ростовской атомной электростанции произошла утечка пара, остановлен 2-й энергоблок. Люди в результате инцидента не пострадали, радиационный фон в норме.
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происшествия, ростовская область, ростовская аэс
На Ростовской АЭС опровергли сообщения об утечке пара
Представитель Ростовской АЭС опроверг сообщения об отключении энергоблока из-за утечки
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости, Юлия Насулина.
Второй энергоблок Ростовской АЭС
отключен от сети из-за отклонений в работе, неполадки устраняются, сообщил РИА Новости представитель Ростовской атомной электростанции.
"Второй блок отключен от сети ночью по неотложной заявке для проведения регламентных работ на теплоэнергетическом оборудовании", - сказал собеседник агентства, добавив, что заявка была подана в связи с тем, что "были обнаружены отклонения в работе (энергоблока)".
При этом, по его словам, утечек на АЭС не было. "Ведется ремонт в штатном режиме", - уточнил он.
Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что на Ростовской атомной электростанции произошла утечка пара, остановлен 2-й энергоблок. Люди в результате инцидента не пострадали, радиационный фон в норме.