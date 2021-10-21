Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/aes-1755524885.html
На Ростовской АЭС опровергли сообщения об утечке пара
На Ростовской АЭС опровергли сообщения об утечке пара - РИА Новости, 21.10.2021
На Ростовской АЭС опровергли сообщения об утечке пара
Второй энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за отклонений в работе, неполадки устраняются, сообщил РИА Новости представитель Ростовской атомной... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:55
2021-10-21T09:55
происшествия
ростовская область
ростовская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586111930_0:125:3077:1856_1920x0_80_0_0_dfdc33bbc0f8ef0cb729c47dd29b67d2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Второй энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за отклонений в работе, неполадки устраняются, сообщил РИА Новости представитель Ростовской атомной электростанции."Второй блок отключен от сети ночью по неотложной заявке для проведения регламентных работ на теплоэнергетическом оборудовании", - сказал собеседник агентства, добавив, что заявка была подана в связи с тем, что "были обнаружены отклонения в работе (энергоблока)".При этом, по его словам, утечек на АЭС не было. "Ведется ремонт в штатном режиме", - уточнил он.Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что на Ростовской атомной электростанции произошла утечка пара, остановлен 2-й энергоблок. Люди в результате инцидента не пострадали, радиационный фон в норме.
https://ria.ru/20211012/rossiya-1754162909.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586111930_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_cead0f220613320b63c09fc42681bcfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ростовская область, ростовская аэс
09:55 21.10.2021
 
На Ростовской АЭС опровергли сообщения об утечке пара

Представитель Ростовской АЭС опроверг сообщения об отключении энергоблока из-за утечки

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРостовская атомная электростанция
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Второй энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за отклонений в работе, неполадки устраняются, сообщил РИА Новости представитель Ростовской атомной электростанции.
"Второй блок отключен от сети ночью по неотложной заявке для проведения регламентных работ на теплоэнергетическом оборудовании", - сказал собеседник агентства, добавив, что заявка была подана в связи с тем, что "были обнаружены отклонения в работе (энергоблока)".
При этом, по его словам, утечек на АЭС не было. "Ведется ремонт в штатном режиме", - уточнил он.
Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что на Ростовской атомной электростанции произошла утечка пара, остановлен 2-й энергоблок. Люди в результате инцидента не пострадали, радиационный фон в норме.
В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую ёлку - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 11:43
Экологи подтвердили безопасность работы плавучей АЭС на Чукотке
 
ПроисшествияРостовская областьРостовская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39В Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощь
12:36Нерабочие дни установлены в Подмосковье
12:36В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине
12:34Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
12:33Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области
12:32СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка
12:29Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим
12:27В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг
12:27Использование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательным
12:26С 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодов
12:26Аптеки в Москве будут работать в нерабочие дни
12:26Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
12:25Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни
12:23В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры
12:23В Москве ограничат бесплатный проезд в транспорте для людей старше 60 лет
12:23Собянин оценил эффективность режима нерабочих дней
12:23Путин встретится с премьером Израиля в Сочи
12:22В Кремле оценили ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе
12:22В Москве запретят массовые мероприятия в нерабочие дни
12:20В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября
Лента новостейМолния
В Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощьНерабочие дни установлены в ПодмосковьеВ Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по УкраинеДелегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской областиСК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода ДонецкаСобянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающимВ Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслугИспользование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательнымС 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодовАптеки в Москве будут работать в нерабочие дниМосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB СачковаСобянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дниВ Москве приостановят работу предприятий общепита и культурыВ Москве ограничат бесплатный проезд в транспорте для людей старше 60 летСобянин оценил эффективность режима нерабочих днейПутин встретится с премьером Израиля в СочиВ Кремле оценили ситуацию с регистрацией "Спутника V" в ЕвропеВ Москве запретят массовые мероприятия в нерабочие дниВ Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября