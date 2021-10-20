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В России заработал ЗПИФ для вложений в зарубежную коммерческую недвижимость
В России заработал ЗПИФ для вложений в зарубежную коммерческую недвижимость - РИА Новости, 20.10.2021
В России заработал ЗПИФ для вложений в зарубежную коммерческую недвижимость
Сбер Управление Активами первым на российском рынке запустил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) для вложений в коммерческую недвижимость за рубежом... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:20
2021-10-20T17:48
пресс-релизы
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МОСКВА, 20 окт - АО "Сбер Управление Активами". Сбер Управление Активами первым на российском рынке запустил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) для вложений в коммерческую недвижимость за рубежом. Инвестиционные паи комбинированного ЗПИФ "Зарубежный рентный бизнес" предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Расчет стоимости чистых активов и выплата рентного дохода осуществляется в фунтах стерлингов. Фонд инвестирует средства в недвижимость Великобритании. На сегодняшний день Фонд уже владеет тремя офисными центрами в разных городах Соединённого Королевства:1. Eldon Court в городе Рединг (60 км от центра Лондона). Рядом расположены офисы крупнейших транснациональных компаний и большой четвёрки: Huawei, Cisco, Ericsson Intel, Deloitte, PwC, EY и KPMG. Арендатор здания – Kyocera Document Solutions (U.K.) Limited.2. Endsleigh Business Park в Челтнеме (160 км от Лондона). Арендатором здания является страховая компания Endsleigh Insurance Services Limited, которая специализируется на студенческих страховках.The Malt House в Манчестере – крупном культурном, промышленном, финансовом, коммерческом и транспортном центре страны. Арендатором здания является Gamma Telecom LTD – ведущий поставщик унифицированных коммуникаций в Великобритании, Голландии, Испании и Германии. Акции компании представлены на Лондонской Бирже (LSE)."Получение рентного дохода в фунтах стерлингов защищает инвестиции от колебаний рубля. С точки зрения долгосрочных тенденций и консервативной денежно-кредитной политики Правительства Британии фунт имеет тенденцию укрепления не только ко всем валютам развивающихся стран, но и к топ-5 резервным валютам мира. Еще одно преимущество нового фонда в том, что он включает в основном небольшие офисные здания с одним арендатором. Это крупные международные компании с долгосрочными договорами аренды и стабильным бизнесом". Екатерина ЧерныхДиректор по бизнесу Сбер Управление АктивамиКвалифицированными инвесторами могут быть как физические, так и юридические лица. При этом, минимальный объём инвестиций составляет 100 тыс. рублей или 1000 фунтов стерлингов (только для нерезидентов). Инвестиционный горизонт Фонда составляет 10 лет.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
17:20 20.10.2021 (обновлено: 17:48 20.10.2021)
 

В России заработал ЗПИФ для вложений в зарубежную коммерческую недвижимость

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 окт - АО "Сбер Управление Активами". Сбер Управление Активами первым на российском рынке запустил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) для вложений в коммерческую недвижимость за рубежом. Инвестиционные паи комбинированного ЗПИФ "Зарубежный рентный бизнес" предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Расчет стоимости чистых активов и выплата рентного дохода осуществляется в фунтах стерлингов. Фонд инвестирует средства в недвижимость Великобритании.
На сегодняшний день Фонд уже владеет тремя офисными центрами в разных городах Соединённого Королевства:
1. Eldon Court в городе Рединг (60 км от центра Лондона). Рядом расположены офисы крупнейших транснациональных компаний и большой четвёрки: Huawei, Cisco, Ericsson Intel, Deloitte, PwC, EY и KPMG. Арендатор здания – Kyocera Document Solutions (U.K.) Limited.
2. Endsleigh Business Park в Челтнеме (160 км от Лондона). Арендатором здания является страховая компания Endsleigh Insurance Services Limited, которая специализируется на студенческих страховках.
The Malt House в Манчестере – крупном культурном, промышленном, финансовом, коммерческом и транспортном центре страны. Арендатором здания является Gamma Telecom LTD – ведущий поставщик унифицированных коммуникаций в Великобритании, Голландии, Испании и Германии. Акции компании представлены на Лондонской Бирже (LSE).
"Получение рентного дохода в фунтах стерлингов защищает инвестиции от колебаний рубля. С точки зрения долгосрочных тенденций и консервативной денежно-кредитной политики Правительства Британии фунт имеет тенденцию укрепления не только ко всем валютам развивающихся стран, но и к топ-5 резервным валютам мира. Еще одно преимущество нового фонда в том, что он включает в основном небольшие офисные здания с одним арендатором. Это крупные международные компании с долгосрочными договорами аренды и стабильным бизнесом".
Екатерина Черных
Директор по бизнесу Сбер Управление Активами
Квалифицированными инвесторами могут быть как физические, так и юридические лица. При этом, минимальный объём инвестиций составляет 100 тыс. рублей или 1000 фунтов стерлингов (только для нерезидентов). Инвестиционный горизонт Фонда составляет 10 лет.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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