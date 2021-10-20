Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211020/zendaya-1755434986.html
Фешен-дизайнеры Америки выбрали Зендаю иконой стиля
Фешен-дизайнеры Америки выбрали Зендаю иконой стиля - РИА Новости, 20.10.2021
Фешен-дизайнеры Америки выбрали Зендаю иконой стиля
Совет модных дизайнеров Америки (The Council of Fashion Designers of America CFDA) в этом году вручит премию "Fashion Icon" ("Икона стиля") Зендае "за ее... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:05
2021-10-20T17:38
культура
мода
стиль
дженнифер лопес
рианна (робин фенти)
бейонсе ноулз
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729919983_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_c007bf844f8f62db1fe89e0884e63b9f.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Совет модных дизайнеров Америки (The Council of Fashion Designers of America CFDA) в этом году вручит премию "Fashion Icon" ("Икона стиля") Зендае "за ее глобальное влияние на моду". Об этом сообщает Entertainment Tonight. Ранее эту награду получали Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе, Принц, Дженнифер Лопес, Дэвид Боуи и другие. Зендае 25 лет, и она станет самой молодой обладательницей престижной премии.Актриса помогает молодым дизайнерам и сотрудничает ведущими модными домами, в 2013 году запустила свою первую линию одежды Daya by Zendaya. Также она была амбассадором бренда Tommy Hilfiger и сейчас представляет Lancôme, Bulgari и Valentino.Ее стилист — Лоу Роуч. Зендая работает с ним с десяти лет. Другая его подопечная — Аня Тейлор-Джой, звезда сериала "Ход королевы", в этом году получит премию CFDA в номинации “Лицо года”. Зендая известна широкой аудитории по ролям в сериале "Эйфория", фильмах "Дюна", "Человек-паук: Вдали от дома" и другим проектам. Премия CFDA Fashion Awards вручается с 1981 года, ее называют "Оскаром" в мире моды. Торжественная церемония награждения в этом году пройдет 10 ноября.
https://ria.ru/20211019/mbfw-1755237528.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729919983_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_2af1513bc1659477a496e8bf76b8b2a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мода, стиль, дженнифер лопес, рианна (робин фенти), бейонсе ноулз, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни, зендая, наоми кэмпбелл
17:05 20.10.2021 (обновлено: 17:38 20.10.2021)
 
Фешен-дизайнеры Америки выбрали Зендаю иконой стиля

Зендая получит премию Совета модных дизайнеров Америки "Икона стиля"

© REUTERS / Chris Pizzello/Pool Зендая на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
Зендая на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Совет модных дизайнеров Америки (The Council of Fashion Designers of America CFDA) в этом году вручит премию "Fashion Icon" ("Икона стиля") Зендае "за ее глобальное влияние на моду". Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Ранее эту награду получали Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе, Принц, Дженнифер Лопес, Дэвид Боуи и другие. Зендае 25 лет, и она станет самой молодой обладательницей престижной премии.
Актриса помогает молодым дизайнерам и сотрудничает ведущими модными домами, в 2013 году запустила свою первую линию одежды Daya by Zendaya. Также она была амбассадором бренда Tommy Hilfiger и сейчас представляет Lancôme, Bulgari и Valentino.
Ее стилист — Лоу Роуч. Зендая работает с ним с десяти лет. Другая его подопечная — Аня Тейлор-Джой, звезда сериала "Ход королевы", в этом году получит премию CFDA в номинации “Лицо года”.
Зендая известна широкой аудитории по ролям в сериале "Эйфория", фильмах "Дюна", "Человек-паук: Вдали от дома" и другим проектам.
Премия CFDA Fashion Awards вручается с 1981 года, ее называют "Оскаром" в мире моды. Торжественная церемония награждения в этом году пройдет 10 ноября.
Модели демонстрируют одежду на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
19 октября, 17:51Культура
В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week Russia
 
КультурамодастильДженнифер ЛопесРианна (Робин Фенти)Бейонсе НоулзНовости культурыКино и сериалыСтиль жизниЗендаяНаоми Кэмпбелл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32Москвичка умерла от COVID-19, намеренно заразив себя и родных
05:23В Хабаровском крае постановили вакцинировать 80% работников ряда сфер
05:14Действия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источник
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
Лента новостейМолния
Москвичка умерла от COVID-19, намеренно заразив себя и родныхВ Хабаровском крае постановили вакцинировать 80% работников ряда сферДействия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источникВ Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне