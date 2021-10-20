https://ria.ru/20211020/zendaya-1755434986.html
Фешен-дизайнеры Америки выбрали Зендаю иконой стиля
Фешен-дизайнеры Америки выбрали Зендаю иконой стиля - РИА Новости, 20.10.2021
Фешен-дизайнеры Америки выбрали Зендаю иконой стиля
Совет модных дизайнеров Америки (The Council of Fashion Designers of America CFDA) в этом году вручит премию "Fashion Icon" ("Икона стиля") Зендае "за ее... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:05
2021-10-20T17:05
2021-10-20T17:38
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дженнифер лопес
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бейонсе ноулз
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Совет модных дизайнеров Америки (The Council of Fashion Designers of America CFDA) в этом году вручит премию "Fashion Icon" ("Икона стиля") Зендае "за ее глобальное влияние на моду". Об этом сообщает Entertainment Tonight. Ранее эту награду получали Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе, Принц, Дженнифер Лопес, Дэвид Боуи и другие. Зендае 25 лет, и она станет самой молодой обладательницей престижной премии.Актриса помогает молодым дизайнерам и сотрудничает ведущими модными домами, в 2013 году запустила свою первую линию одежды Daya by Zendaya. Также она была амбассадором бренда Tommy Hilfiger и сейчас представляет Lancôme, Bulgari и Valentino.Ее стилист — Лоу Роуч. Зендая работает с ним с десяти лет. Другая его подопечная — Аня Тейлор-Джой, звезда сериала "Ход королевы", в этом году получит премию CFDA в номинации “Лицо года”. Зендая известна широкой аудитории по ролям в сериале "Эйфория", фильмах "Дюна", "Человек-паук: Вдали от дома" и другим проектам. Премия CFDA Fashion Awards вручается с 1981 года, ее называют "Оскаром" в мире моды. Торжественная церемония награждения в этом году пройдет 10 ноября.
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мода, стиль, дженнифер лопес, рианна (робин фенти), бейонсе ноулз, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни, зендая, наоми кэмпбелл
17:05 20.10.2021 (обновлено: 17:38 20.10.2021)
Фешен-дизайнеры Америки выбрали Зендаю иконой стиля
Зендая получит премию Совета модных дизайнеров Америки "Икона стиля"
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Совет модных дизайнеров Америки (The Council of Fashion Designers of America CFDA) в этом году вручит премию "Fashion Icon" ("Икона стиля") Зендае "за ее глобальное влияние на моду". Об этом сообщает
Entertainment Tonight.
Ранее эту награду получали Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе, Принц, Дженнифер Лопес, Дэвид Боуи и другие. Зендае 25 лет, и она станет самой молодой обладательницей престижной премии.
Актриса помогает молодым дизайнерам и сотрудничает ведущими модными домами, в 2013 году запустила свою первую линию одежды Daya by Zendaya. Также она была амбассадором бренда Tommy Hilfiger и сейчас представляет Lancôme, Bulgari и Valentino.
Ее стилист — Лоу Роуч. Зендая работает с ним с десяти лет. Другая его подопечная — Аня Тейлор-Джой, звезда сериала "Ход королевы", в этом году получит премию CFDA в номинации “Лицо года”.
Зендая известна широкой аудитории по ролям в сериале "Эйфория", фильмах "Дюна", "Человек-паук: Вдали от дома" и другим проектам.
Премия CFDA Fashion Awards вручается с 1981 года, ее называют "Оскаром" в мире моды. Торжественная церемония награждения в этом году пройдет 10 ноября.