https://ria.ru/20211020/zemletryasenie-1755387755.html
На острове Пальма произошло сильное землетрясение
На острове Пальма произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 20.10.2021
На острове Пальма произошло сильное землетрясение
Самое мощное землетрясение с начала извержения вулкана произошло на острове Пальма (Канарские острова, Испания) – магнитудой 4,8 балла, сообщил Национальный... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:38
2021-10-20T13:38
2021-10-20T13:41
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МАДРИД, 20 окт – РИА Новости. Самое мощное землетрясение с начала извержения вулкана произошло на острове Пальма (Канарские острова, Испания) – магнитудой 4,8 балла, сообщил Национальный институт географии.Землетрясение произошло на глубине 39 км, и оно ощущалось на соседних островах Тенерифе и Гомера, сообщил специалист института Рубен Лопес в интервью телеканалу TVE.До этого самое мощное землетрясение было зафиксировано в понедельник – магнитудой 4,5, за последние полтора месяца на острове произошло несколько десятков тысяч подземных толчков, за последнюю неделю – 581.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала выступ. C начала извержения на поверхность было выброшено более 80 миллионов кубометров магмы.Лава покрыла территорию площадью около 800 гектаров, периметр – 62 км. Разрушены почти 2 тысячи строений, половина из них жилые дома. Эвакуированы 7 тыcяч человек.
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в мире, испания, канарские острова, тенерифе
13:38 20.10.2021 (обновлено: 13:41 20.10.2021)
На острове Пальма произошло сильное землетрясение
На острове Пальма произошло самое мощное землетрясение с начала извержения вулкана