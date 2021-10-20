https://ria.ru/20211020/zemletryasenie-1755387755.html

На острове Пальма произошло сильное землетрясение

На острове Пальма произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 20.10.2021

На острове Пальма произошло сильное землетрясение

Самое мощное землетрясение с начала извержения вулкана произошло на острове Пальма (Канарские острова, Испания) – магнитудой 4,8 балла, сообщил Национальный... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:38

2021-10-20T13:38

2021-10-20T13:41

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канарские острова

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МАДРИД, 20 окт – РИА Новости. Самое мощное землетрясение с начала извержения вулкана произошло на острове Пальма (Канарские острова, Испания) – магнитудой 4,8 балла, сообщил Национальный институт географии.Землетрясение произошло на глубине 39 км, и оно ощущалось на соседних островах Тенерифе и Гомера, сообщил специалист института Рубен Лопес в интервью телеканалу TVE.До этого самое мощное землетрясение было зафиксировано в понедельник – магнитудой 4,5, за последние полтора месяца на острове произошло несколько десятков тысяч подземных толчков, за последнюю неделю – 581.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала выступ. C начала извержения на поверхность было выброшено более 80 миллионов кубометров магмы.Лава покрыла территорию площадью около 800 гектаров, периметр – 62 км. Разрушены почти 2 тысячи строений, половина из них жилые дома. Эвакуированы 7 тыcяч человек.

https://ria.ru/20211010/palma-1753867246.html

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в мире, испания, канарские острова, тенерифе