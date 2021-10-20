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На острове Пальма произошло сильное землетрясение
На острове Пальма произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 20.10.2021
На острове Пальма произошло сильное землетрясение
Самое мощное землетрясение с начала извержения вулкана произошло на острове Пальма (Канарские острова, Испания) – магнитудой 4,8 балла, сообщил Национальный... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:38
2021-10-20T13:41
в мире
испания
канарские острова
тенерифе
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МАДРИД, 20 окт – РИА Новости. Самое мощное землетрясение с начала извержения вулкана произошло на острове Пальма (Канарские острова, Испания) – магнитудой 4,8 балла, сообщил Национальный институт географии.Землетрясение произошло на глубине 39 км, и оно ощущалось на соседних островах Тенерифе и Гомера, сообщил специалист института Рубен Лопес в интервью телеканалу TVE.До этого самое мощное землетрясение было зафиксировано в понедельник – магнитудой 4,5, за последние полтора месяца на острове произошло несколько десятков тысяч подземных толчков, за последнюю неделю – 581.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала выступ. C начала извержения на поверхность было выброшено более 80 миллионов кубометров магмы.Лава покрыла территорию площадью около 800 гектаров, периметр – 62 км. Разрушены почти 2 тысячи строений, половина из них жилые дома. Эвакуированы 7 тыcяч человек.
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в мире, испания, канарские острова, тенерифе
13:38 20.10.2021 (обновлено: 13:41 20.10.2021)
 
На острове Пальма произошло сильное землетрясение

На острове Пальма произошло самое мощное землетрясение с начала извержения вулкана

© REUTERS / Borja SuarezИзвержение вулкана на острове Пальма
Извержение вулкана на острове Пальма - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Borja Suarez
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МАДРИД, 20 окт – РИА Новости. Самое мощное землетрясение с начала извержения вулкана произошло на острове Пальма (Канарские острова, Испания) – магнитудой 4,8 балла, сообщил Национальный институт географии.
Землетрясение произошло на глубине 39 км, и оно ощущалось на соседних островах Тенерифе и Гомера, сообщил специалист института Рубен Лопес в интервью телеканалу TVE.
До этого самое мощное землетрясение было зафиксировано в понедельник – магнитудой 4,5, за последние полтора месяца на острове произошло несколько десятков тысяч подземных толчков, за последнюю неделю – 581.
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала выступ. C начала извержения на поверхность было выброшено более 80 миллионов кубометров магмы.
Лава покрыла территорию площадью около 800 гектаров, периметр – 62 км. Разрушены почти 2 тысячи строений, половина из них жилые дома. Эвакуированы 7 тыcяч человек.
Дом, покрытый пеплом от извержения вулкана на Канарских островах - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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В миреИспанияКанарские островаТенерифе
 
 
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