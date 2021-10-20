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Зеленский опроверг заявления, что его офис формирует списки для эфиров
Зеленский опроверг заявления, что его офис формирует списки для эфиров - РИА Новости, 20.10.2021
Зеленский опроверг заявления, что его офис формирует списки для эфиров
Президент Украины Владимир Зеленский считает странным, что государственное медиа обвиняет его офис в давлении на СМИ, а также уточнил, что офис не занимается... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:06
2021-10-20T16:06
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
ситуация на украине
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает странным, что государственное медиа обвиняет его офис в давлении на СМИ, а также уточнил, что офис не занимается формированием списков депутатов, которые ходят на ТВ.Ранее ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о давлении на редакцию программы со стороны офиса президента Украины. По ее словам, требования заключались в формировании определенного списка гостей-депутатов для телеэфиров."Я не знаю, кто такая госпожа Барчук... Если она может прямо сказать, что я ей лично что-то говорил, или глава офиса, потому что влиятельные люди в офисе президента, те, что занимаются именно коммуникационными вещами - это глава офиса. Если глава офиса Андрей Ермак когда-либо слышал имя то, что вы озвучили, то тогда это другое дело и я обязательно разберусь. В целом странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства. Я думаю, что эта госпожа могла бы обратиться к нам. А как я хоть давлю, чтоб знать на будущее? Мы не согласовываем никаких списков", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".Зеленский добавил, что депутаты - свободные люди, и могут ходить или не ходить на эфиры. Но если нужно надавить на депутатов правящей фракции, то он готов обратиться с таким поручением к его главе, отметил президент.Ведущая "Украина 24" Елена Чабак также заявляла о давлении на их телеканал со стороны офиса президента.
https://ria.ru/20211020/ukraina-1755423990.html
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, ситуация на украине
16:06 20.10.2021
 
Зеленский опроверг заявления, что его офис формирует списки для эфиров

Зеленский заявил, что его офис не согласовывает списки депутатов для эфиров на ТВ

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВизит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает странным, что государственное медиа обвиняет его офис в давлении на СМИ, а также уточнил, что офис не занимается формированием списков депутатов, которые ходят на ТВ.
Ранее ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о давлении на редакцию программы со стороны офиса президента Украины. По ее словам, требования заключались в формировании определенного списка гостей-депутатов для телеэфиров.
Здание администрации президента Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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Украинский телеканал заявил о давлении со стороны офиса Зеленского
"Я не знаю, кто такая госпожа Барчук... Если она может прямо сказать, что я ей лично что-то говорил, или глава офиса, потому что влиятельные люди в офисе президента, те, что занимаются именно коммуникационными вещами - это глава офиса. Если глава офиса Андрей Ермак когда-либо слышал имя то, что вы озвучили, то тогда это другое дело и я обязательно разберусь. В целом странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства. Я думаю, что эта госпожа могла бы обратиться к нам. А как я хоть давлю, чтоб знать на будущее? Мы не согласовываем никаких списков", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".
Зеленский добавил, что депутаты - свободные люди, и могут ходить или не ходить на эфиры. Но если нужно надавить на депутатов правящей фракции, то он готов обратиться с таким поручением к его главе, отметил президент.
Ведущая "Украина 24" Елена Чабак также заявляла о давлении на их телеканал со стороны офиса президента.
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В офисе Зеленского оценили заявления о давлении на телеканал "UA: Первый"
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакСитуация на Украине
 
 
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