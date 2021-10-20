00:12 20.10.2021 (обновлено: 00:29 20.10.2021)
Источник сообщил о задержании замгендиректора оператора космодромов России
Источник сообщил о задержании замгендиректора оператора космодромов России Арустамова
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" установлена на стартовом столе космодрома Восточный
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марат Арустамов задержан по итогам внутренней проверки, проведенной "Роскосмосом", сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Задержание проводилось утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации "Роскосмос", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил в чем именно обвиняется Арустамов.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ЦЭНКИ по экономике и финансам Арустамова. Его задержали в Москве, а затем самолетом отправили в Благовещенск.
Арустамова, по данным издания, подозревают в получении взяток за финансирование работ, проводимых строительной компанией "Респект-СМ". Гендиректор компании Алик Алексанян находится под стражей по обвинению в афере. Он дал показания на Арустамова, пишет газета.
Источник также сообщил, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное госкорпорации строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на космодроме Восточный, а также поручил перенести из Москвы в Циолковский головные офисы оператора российских космодромов ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный, будучи недовольным работой этих организаций.
Тем самым, объяснил собеседник агентства, сотрудники предприятий будут находиться в непосредственной близости от объектов строительства, что будет способствовать развитию местной инфраструктуры, повышать сборы налоговых отчислений в местный бюджет.