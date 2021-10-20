https://ria.ru/20211020/zaderzhanie-1755303907.html

Источник сообщил о задержании замгендиректора оператора космодромов России

Источник сообщил о задержании замгендиректора оператора космодромов России - РИА Новости, 20.10.2021

Источник сообщил о задержании замгендиректора оператора космодромов России

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марат Арустамов... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T00:12

2021-10-20T00:12

2021-10-20T00:29

происшествия

амурская область

москва

роскосмос

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738852081_0:0:2461:1385_1920x0_80_0_0_9cbb4eab16bd78879e443ed950125cfe.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марат Арустамов задержан по итогам внутренней проверки, проведенной "Роскосмосом", сообщил РИА Новости осведомленный источник.Он не уточнил в чем именно обвиняется Арустамов.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ЦЭНКИ по экономике и финансам Арустамова. Его задержали в Москве, а затем самолетом отправили в Благовещенск. Арустамова, по данным издания, подозревают в получении взяток за финансирование работ, проводимых строительной компанией "Респект-СМ". Гендиректор компании Алик Алексанян находится под стражей по обвинению в афере. Он дал показания на Арустамова, пишет газета.Источник также сообщил, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное госкорпорации строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на космодроме Восточный, а также поручил перенести из Москвы в Циолковский головные офисы оператора российских космодромов ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный, будучи недовольным работой этих организаций.Тем самым, объяснил собеседник агентства, сотрудники предприятий будут находиться в непосредственной близости от объектов строительства, что будет способствовать развитию местной инфраструктуры, повышать сборы налоговых отчислений в местный бюджет.

https://ria.ru/20210608/rogozin-1736095938.html

https://ria.ru/20210603/skandaly-1735467801.html

амурская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, амурская область, москва, роскосмос, россия