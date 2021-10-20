https://ria.ru/20211020/xiaomi-1755384134.html
Xiaomi раскрыла дату выхода смартфона Redmi Note 11
Xiaomi раскрыла дату выхода смартфона Redmi Note 11 - РИА Новости, 20.10.2021
Xiaomi раскрыла дату выхода смартфона Redmi Note 11
Китайская компания намерена представить очередное поколение популярных смартфонов Redmi Note уже этой осенью. Информацию об этом подтвердили официальные... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:21
2021-10-20T13:21
2021-10-20T13:21
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технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Китайская компания намерена представить очередное поколение популярных смартфонов Redmi Note уже этой осенью. Информацию об этом подтвердили официальные представители бренда.По словам Лу Вейбинга, генерального директора Redmi, серия смартфонов Note 11 станет дополнением к популярной линейке Note и включит в себя шесть основных функциональных обновлений, а также серьезное изменение дизайна.Инсайдеры раскрыли часть характеристик двух моделей — Redmi Note 11 5G и Note 11 Pro+ 5G. Младшая версия будет оснащаться IPS-дисплеем с частотой 120 Гц, основной камерой на 50 Мп, процессором MediaTek Dimensity 810 и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Гораздо интереснее выглядит Note 11 Pro+ 5G: OLED-дисплей 120 Гц, 108-мегапиксельная камера, чипсет Dimensity 920 и аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.Презентация смартфонов линейки Redmi Note 11 состоится 28 октября, позже устройства поступят в продажу. Цены пока не держатся в секрете.
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технологии, xiaomi inc
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Китайская компания намерена представить очередное поколение популярных смартфонов Redmi Note уже этой осенью. Информацию об этом подтвердили
официальные представители бренда.
По словам Лу Вейбинга, генерального директора Redmi, серия смартфонов Note 11 станет дополнением к популярной линейке Note и включит в себя шесть основных функциональных обновлений, а также серьезное изменение дизайна.
Инсайдеры раскрыли часть характеристик двух моделей — Redmi Note 11 5G и Note 11 Pro+ 5G. Младшая версия будет оснащаться IPS-дисплеем с частотой 120 Гц, основной камерой на 50 Мп, процессором MediaTek Dimensity 810 и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Гораздо интереснее выглядит Note 11 Pro+ 5G: OLED-дисплей 120 Гц, 108-мегапиксельная камера, чипсет Dimensity 920 и аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.
Презентация смартфонов линейки Redmi Note 11 состоится 28 октября, позже устройства поступят в продажу. Цены пока не держатся в секрете.