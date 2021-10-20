https://ria.ru/20211020/xiaomi-1755384134.html

Xiaomi раскрыла дату выхода смартфона Redmi Note 11

Xiaomi раскрыла дату выхода смартфона Redmi Note 11 - РИА Новости, 20.10.2021

Xiaomi раскрыла дату выхода смартфона Redmi Note 11

Китайская компания намерена представить очередное поколение популярных смартфонов Redmi Note уже этой осенью. Информацию об этом подтвердили официальные... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:21

2021-10-20T13:21

2021-10-20T13:21

наука

технологии

xiaomi inc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727336974_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_70669a796c070cb158820e8f5231edaf.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Китайская компания намерена представить очередное поколение популярных смартфонов Redmi Note уже этой осенью. Информацию об этом подтвердили официальные представители бренда.По словам Лу Вейбинга, генерального директора Redmi, серия смартфонов Note 11 станет дополнением к популярной линейке Note и включит в себя шесть основных функциональных обновлений, а также серьезное изменение дизайна.Инсайдеры раскрыли часть характеристик двух моделей — Redmi Note 11 5G и Note 11 Pro+ 5G. Младшая версия будет оснащаться IPS-дисплеем с частотой 120 Гц, основной камерой на 50 Мп, процессором MediaTek Dimensity 810 и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Гораздо интереснее выглядит Note 11 Pro+ 5G: OLED-дисплей 120 Гц, 108-мегапиксельная камера, чипсет Dimensity 920 и аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.Презентация смартфонов линейки Redmi Note 11 состоится 28 октября, позже устройства поступят в продажу. Цены пока не держатся в секрете.

https://ria.ru/20211019/xiaomi-1755289562.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, xiaomi inc