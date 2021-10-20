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В США закрыли военную базу из-за угрозы взрыва
В США закрыли военную базу из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 20.10.2021
В США закрыли военную базу из-за угрозы взрыва
Военная база в пригороде Вашингтона Бетесда закрыта из-за угрозы взрыва, говорится в сообщении базы. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:34
2021-10-20T16:34
2021-10-20T16:50
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Военная база в пригороде Вашингтона Бетесда закрыта из-за угрозы взрыва, говорится в сообщении базы."Примерно в 8:45 утра (15:45 мск - ред.) база получила телефонный звонок от неизвестного источника, который заявил, что имеется угроза взрыва возле здания 10. Работники безопасности работают на месте", - говорится в сообщении базы в Twitter."База закрыты, все военнослужащие не должны покидать помещений. Все ворота закрыты для несрочных поездок. Публику просят избегать этой территории", - уточнили на базе.База ВМС США в Бетесде, штат Мэриленд, занимается поддержкой и охраной крупнейшего военного госпиталя американского флота, где в разное время лечились президенты и другие видные лица.
https://ria.ru/20211020/strelba-1755352710.html
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в мире, сша, вашингтон (город), мэриленд, военно-морские силы сша
16:34 20.10.2021 (обновлено: 16:50 20.10.2021)
В США закрыли военную базу из-за угрозы взрыва
В США закрыли военную базу Бетесда в пригороде Вашингтона из-за угрозы взрыва