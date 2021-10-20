Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/vzryv-1755317441.html
При теракте в центре Дамаска погибли 14 сирийских военных
При теракте в центре Дамаска погибли 14 сирийских военных - РИА Новости, 20.10.2021
При теракте в центре Дамаска погибли 14 сирийских военных
Террористы заминировали и взорвали в центре Дамаска армейский автобус, 14 человек погибли, двое получили ранения, рассказал РИА Новости источник в службе... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T07:46
2021-10-20T10:17
в мире
дамаск (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755325180_0:39:3204:1841_1920x0_80_0_0_6e17f629739122feaa85e1c50d01027e.jpg
ДАМАСК, 20 окт — РИА Новости. Террористы заминировали и взорвали в центре Дамаска армейский автобус, 14 человек погибли, двое получили ранения, рассказал РИА Новости источник в службе безопасности. Позже эту информацию подтвердило сирийское военное командование.Теракт произошел возле моста "Раис" недалеко от известной гостинцы "Дама Роуз"."Автобус, принадлежащий военно-транспортной компании, выехал из гаража компании в районе Баубат Мидан в направлении района Маззе 86. Автобус вез сотрудников организации", — рассказал собеседник агентства.Первое взрывное устройство сработало около 6:30 (время совпадает с московским), через 50 метров сдетонировало второе. В это время в том районе много людей — местные жители едут на работу."Взрывные устройства были заложены в автобусе. Два из них взорвались, а третье не сработало, его обезвредили саперы", — добавил источник.Это первый крупный теракт в Дамаске с большим количеством жертв за несколько лет. Последние произошли в 2016 и 2017 годах на юге сирийской столицы в шиитском квартале Сейида-Зейнаб. В обоих случаях были задействованы террористы-смертники, погибли десятки человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755325180_350:175:2846:2047_1920x0_80_0_0_ddf8add7d1ba1438e9a9a88378374145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, дамаск (город)
07:46 20.10.2021 (обновлено: 10:17 20.10.2021)
 
При теракте в центре Дамаска погибли 14 сирийских военных

В результате теракта в Дамаске погибли 14 сирийских военнослужащих

© AFP 2021 / SANAНа месте подрыва автобуса в центре Дамаска, Сирия
На месте подрыва автобуса в центре Дамаска, Сирия - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AFP 2021 / SANA
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 20 окт — РИА Новости. Террористы заминировали и взорвали в центре Дамаска армейский автобус, 14 человек погибли, двое получили ранения, рассказал РИА Новости источник в службе безопасности. Позже эту информацию подтвердило сирийское военное командование.
Теракт произошел возле моста "Раис" недалеко от известной гостинцы "Дама Роуз".
"Автобус, принадлежащий военно-транспортной компании, выехал из гаража компании в районе Баубат Мидан в направлении района Маззе 86. Автобус вез сотрудников организации", — рассказал собеседник агентства.
Первое взрывное устройство сработало около 6:30 (время совпадает с московским), через 50 метров сдетонировало второе. В это время в том районе много людей — местные жители едут на работу.
"Взрывные устройства были заложены в автобусе. Два из них взорвались, а третье не сработало, его обезвредили саперы", — добавил источник.
Это первый крупный теракт в Дамаске с большим количеством жертв за несколько лет. Последние произошли в 2016 и 2017 годах на юге сирийской столицы в шиитском квартале Сейида-Зейнаб. В обоих случаях были задействованы террористы-смертники, погибли десятки человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреДамаск (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32Москвичка умерла от COVID-19, намеренно заразив себя и родных
05:23В Хабаровском крае постановили привить 80 процентов работников ряда сфер
05:14Действия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источник
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
Лента новостейМолния
Москвичка умерла от COVID-19, намеренно заразив себя и родныхВ Хабаровском крае постановили привить 80 процентов работников ряда сферДействия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источникВ Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне