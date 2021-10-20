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При теракте в центре Дамаска погибли 14 сирийских военных

При теракте в центре Дамаска погибли 14 сирийских военных - РИА Новости, 20.10.2021

При теракте в центре Дамаска погибли 14 сирийских военных

Террористы заминировали и взорвали в центре Дамаска армейский автобус, 14 человек погибли, двое получили ранения, рассказал РИА Новости источник в службе... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T07:46

2021-10-20T07:46

2021-10-20T10:17

в мире

дамаск (город)

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ДАМАСК, 20 окт — РИА Новости. Террористы заминировали и взорвали в центре Дамаска армейский автобус, 14 человек погибли, двое получили ранения, рассказал РИА Новости источник в службе безопасности. Позже эту информацию подтвердило сирийское военное командование.Теракт произошел возле моста "Раис" недалеко от известной гостинцы "Дама Роуз"."Автобус, принадлежащий военно-транспортной компании, выехал из гаража компании в районе Баубат Мидан в направлении района Маззе 86. Автобус вез сотрудников организации", — рассказал собеседник агентства.Первое взрывное устройство сработало около 6:30 (время совпадает с московским), через 50 метров сдетонировало второе. В это время в том районе много людей — местные жители едут на работу."Взрывные устройства были заложены в автобусе. Два из них взорвались, а третье не сработало, его обезвредили саперы", — добавил источник.Это первый крупный теракт в Дамаске с большим количеством жертв за несколько лет. Последние произошли в 2016 и 2017 годах на юге сирийской столицы в шиитском квартале Сейида-Зейнаб. В обоих случаях были задействованы террористы-смертники, погибли десятки человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дамаск (город)