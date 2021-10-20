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В торговом центре под Воронежем прогремел взрыв
В торговом центре под Воронежем прогремел взрыв - РИА Новости, 20.10.2021
В торговом центре под Воронежем прогремел взрыв
Взрыв без возгорания прогремел в торговом центре "Атлас" в городе Павловск Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель расположенного рядом с... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T02:34
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происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Взрыв без возгорания прогремел в торговом центре "Атлас" в городе Павловск Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель расположенного рядом с торговым центром отеля.Он добавил, что из торгового центра никого не эвакуировали.На вопрос РИА Новости, насколько сильно пострадало здание торгового центра, он ответил: "немного"."Так, разворотило окна", - уточнил собеседник агентства.Как уточнил в беседе с РИА Новости дежурный газовой службы Павловского района, пострадавший ТЦ не был газифицирован. "Не связано (случившееся - ред.) с газом. Мы выезжали, проверили 50-метровую зону, все подземные коммуникации на загазованность. Загазованности нигде не обнаружено. Утечки не было - здание не газифицировано", - сказал он.Согласно данным Яндекс.Карты, в торговом центре "Атлас" размещаются магазины, а также парикмахерская, салон связи, отделение банка.
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происшествия, воронеж, россия
02:34 20.10.2021 (обновлено: 03:42 20.10.2021)
 
В торговом центре под Воронежем прогремел взрыв

В городе Павловск Воронежской области в торговом центре произошел взрыв без пожара

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости
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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Взрыв без возгорания прогремел в торговом центре "Атлас" в городе Павловск Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель расположенного рядом с торговым центром отеля.
"Вроде бы взрыв произошел (в торговом центре "Атлас") рядом с нами. В 23.36 (мск). Один взрыв. Пожара не было. Мы на месте все, эвакуации не было", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что из торгового центра никого не эвакуировали.
На вопрос РИА Новости, насколько сильно пострадало здание торгового центра, он ответил: "немного".
"Так, разворотило окна", - уточнил собеседник агентства.
Как уточнил в беседе с РИА Новости дежурный газовой службы Павловского района, пострадавший ТЦ не был газифицирован. "Не связано (случившееся - ред.) с газом. Мы выезжали, проверили 50-метровую зону, все подземные коммуникации на загазованность. Загазованности нигде не обнаружено. Утечки не было - здание не газифицировано", - сказал он.
Согласно данным Яндекс.Карты, в торговом центре "Атлас" размещаются магазины, а также парикмахерская, салон связи, отделение банка.
 
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