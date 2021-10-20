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В торговом центре под Воронежем прогремел взрыв

В торговом центре под Воронежем прогремел взрыв - РИА Новости, 20.10.2021

В торговом центре под Воронежем прогремел взрыв

Взрыв без возгорания прогремел в торговом центре "Атлас" в городе Павловск Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель расположенного рядом с... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T02:34

2021-10-20T02:34

2021-10-20T03:42

происшествия

воронеж

россия

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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Взрыв без возгорания прогремел в торговом центре "Атлас" в городе Павловск Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель расположенного рядом с торговым центром отеля.Он добавил, что из торгового центра никого не эвакуировали.На вопрос РИА Новости, насколько сильно пострадало здание торгового центра, он ответил: "немного"."Так, разворотило окна", - уточнил собеседник агентства.Как уточнил в беседе с РИА Новости дежурный газовой службы Павловского района, пострадавший ТЦ не был газифицирован. "Не связано (случившееся - ред.) с газом. Мы выезжали, проверили 50-метровую зону, все подземные коммуникации на загазованность. Загазованности нигде не обнаружено. Утечки не было - здание не газифицировано", - сказал он.Согласно данным Яндекс.Карты, в торговом центре "Атлас" размещаются магазины, а также парикмахерская, салон связи, отделение банка.

воронеж

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, россия