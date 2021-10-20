https://ria.ru/20211020/vystavka-1755446345.html

Онлайн-конференция об открытии в ГИМ выставки об Александре Невском

Онлайн-конференция об открытии в ГИМ выставки об Александре Невском - РИА Новости, 20.10.2021

Онлайн-конференция об открытии в ГИМ выставки об Александре Невском

26 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная открытию в Государственном историческом музее выставки "Святой благоверный князь Александр Невский".

2021-10-20T17:21

2021-10-20T17:21

2021-10-20T17:21

анонсы

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Задать вопросУчастники:- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;- заместитель директора по научной работе Института российской истории РАН Антон ГОРСКИЙ;- заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ Евгений ПЧЕЛОВ.26 октября 2021 года в Государственном историческом музее открывается выставка к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. В экспозиции будут представлены археологические находки, произведения иконописи и живописи, нумизматические памятники XIII–XX веков, посвященные формированию и эволюции образа Александра Невского в истории. Выставка покажет князя как мудрого правителя, бесстрашного воина и полководца, а также почитаемого русского святого.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы