Онлайн-конференция об открытии в ГИМ выставки об Александре Невском
26 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная открытию в Государственном историческом музее выставки "Святой благоверный князь Александр Невский".
Участники:
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- заместитель директора по научной работе Института российской истории РАН Антон ГОРСКИЙ;
- заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ Евгений ПЧЕЛОВ.
26 октября 2021 года в Государственном историческом музее открывается выставка к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. В экспозиции будут представлены археологические находки, произведения иконописи и живописи, нумизматические памятники XIII–XX веков, посвященные формированию и эволюции образа Александра Невского в истории. Выставка покажет князя как мудрого правителя, бесстрашного воина и полководца, а также почитаемого русского святого.
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- заместитель директора по научной работе Института российской истории РАН Антон ГОРСКИЙ;
- заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ Евгений ПЧЕЛОВ.
26 октября 2021 года в Государственном историческом музее открывается выставка к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. В экспозиции будут представлены археологические находки, произведения иконописи и живописи, нумизматические памятники XIII–XX веков, посвященные формированию и эволюции образа Александра Невского в истории. Выставка покажет князя как мудрого правителя, бесстрашного воина и полководца, а также почитаемого русского святого.
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