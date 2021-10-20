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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/vyplaty-1755405422.html
Белоусов назвал сроки выплаты бизнесу в сфере услуг из-за мер по COVID-19
Белоусов назвал сроки выплаты бизнесу в сфере услуг из-за мер по COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Белоусов назвал сроки выплаты бизнесу в сфере услуг из-за мер по COVID-19
Выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с мерами по коронавирусу, в случае одобрения, будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря, заявил первый заместитель... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:57
2021-10-20T15:35
распространение коронавируса
андрей белоусов
экономика
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с мерами по коронавирусу, в случае одобрения, будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов."Осуществлять сбор заявок через Федеральную налоговую службу, дистанционно, прием заявок может быть организован, начиная с 1 ноября по 15 ноября, чтобы в этом году завершить всю кампанию. Сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября, с учетом праздников, до 31 декабря", - сказал Белоусов на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.Он уточнил, что выплаты, в случае поддержки этой идеи, предлагается осуществлять через восемь рабочих дней после поступления соответствующего заявления.Кабмин РФ предложил в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса осуществить единовременную выплату грантов в объеме один МРОТ на одного занятого. Предполагается, что получателями таких гратов могут стать, в частности, предприятия которые функционируют в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, в общепите, сферах допобразования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторые другие.
https://ria.ru/20211020/biznes-1755404361.html
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андрей белоусов, экономика, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:57 20.10.2021 (обновлено: 15:35 20.10.2021)
 
Белоусов назвал сроки выплаты бизнесу в сфере услуг из-за мер по COVID-19

Выплаты бизнесу в сфере услуг из-за мер по COVID-19 планируют на 15 ноября - 31 декабря

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициантки в закрытом ресторане на одной из улиц в Москве
Официантки в закрытом ресторане на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с мерами по коронавирусу, в случае одобрения, будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
"Осуществлять сбор заявок через Федеральную налоговую службу, дистанционно, прием заявок может быть организован, начиная с 1 ноября по 15 ноября, чтобы в этом году завершить всю кампанию. Сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября, с учетом праздников, до 31 декабря", - сказал Белоусов на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.
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Он уточнил, что выплаты, в случае поддержки этой идеи, предлагается осуществлять через восемь рабочих дней после поступления соответствующего заявления.
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