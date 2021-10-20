https://ria.ru/20211020/vyplaty-1755405422.html

Белоусов назвал сроки выплаты бизнесу в сфере услуг из-за мер по COVID-19

Белоусов назвал сроки выплаты бизнесу в сфере услуг из-за мер по COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

Белоусов назвал сроки выплаты бизнесу в сфере услуг из-за мер по COVID-19

Выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с мерами по коронавирусу, в случае одобрения, будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря, заявил первый заместитель... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:57

2021-10-20T14:57

2021-10-20T15:35

распространение коронавируса

андрей белоусов

экономика

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584600593_0:89:3081:1822_1920x0_80_0_0_b17c187f52713337a351d435b5c40196.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с мерами по коронавирусу, в случае одобрения, будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов."Осуществлять сбор заявок через Федеральную налоговую службу, дистанционно, прием заявок может быть организован, начиная с 1 ноября по 15 ноября, чтобы в этом году завершить всю кампанию. Сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября, с учетом праздников, до 31 декабря", - сказал Белоусов на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.Он уточнил, что выплаты, в случае поддержки этой идеи, предлагается осуществлять через восемь рабочих дней после поступления соответствующего заявления.Кабмин РФ предложил в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса осуществить единовременную выплату грантов в объеме один МРОТ на одного занятого. Предполагается, что получателями таких гратов могут стать, в частности, предприятия которые функционируют в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, в общепите, сферах допобразования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторые другие.

https://ria.ru/20211020/biznes-1755404361.html

https://ria.ru/20211020/podderzhka-1755408862.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, экономика, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии