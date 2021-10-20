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Белоусов назвал сроки выплаты бизнесу в сфере услуг из-за мер по COVID-19
Белоусов назвал сроки выплаты бизнесу в сфере услуг из-за мер по COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Белоусов назвал сроки выплаты бизнесу в сфере услуг из-за мер по COVID-19
Выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с мерами по коронавирусу, в случае одобрения, будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря, заявил первый заместитель... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:57
2021-10-20T14:57
2021-10-20T15:35
распространение коронавируса
андрей белоусов
экономика
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с мерами по коронавирусу, в случае одобрения, будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов."Осуществлять сбор заявок через Федеральную налоговую службу, дистанционно, прием заявок может быть организован, начиная с 1 ноября по 15 ноября, чтобы в этом году завершить всю кампанию. Сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября, с учетом праздников, до 31 декабря", - сказал Белоусов на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.Он уточнил, что выплаты, в случае поддержки этой идеи, предлагается осуществлять через восемь рабочих дней после поступления соответствующего заявления.Кабмин РФ предложил в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса осуществить единовременную выплату грантов в объеме один МРОТ на одного занятого. Предполагается, что получателями таких гратов могут стать, в частности, предприятия которые функционируют в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, в общепите, сферах допобразования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторые другие.
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андрей белоусов, экономика, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:57 20.10.2021 (обновлено: 15:35 20.10.2021)
Белоусов назвал сроки выплаты бизнесу в сфере услуг из-за мер по COVID-19
Выплаты бизнесу в сфере услуг из-за мер по COVID-19 планируют на 15 ноября - 31 декабря
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с мерами по коронавирусу
, в случае одобрения, будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
.
"Осуществлять сбор заявок через Федеральную налоговую службу, дистанционно, прием заявок может быть организован, начиная с 1 ноября по 15 ноября, чтобы в этом году завершить всю кампанию. Сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября, с учетом праздников, до 31 декабря", - сказал Белоусов на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.
Он уточнил, что выплаты, в случае поддержки этой идеи, предлагается осуществлять через восемь рабочих дней после поступления соответствующего заявления.
Кабмин РФ предложил в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса осуществить единовременную выплату грантов в объеме один МРОТ на одного занятого. Предполагается, что получателями таких гратов могут стать, в частности, предприятия которые функционируют в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, в общепите, сферах допобразования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторые другие.