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Правительство предложило помощь для пострадавших отраслей малого бизнеса

Правительство предложило помощь для пострадавших отраслей малого бизнеса - РИА Новости, 20.10.2021

Правительство предложило помощь для пострадавших отраслей малого бизнеса

Единовременная помощь в один МРОТ на каждого занятого в пострадавших из-за COVID отраслях охватит 2 миллиона человек, потребуется 27 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:54

2021-10-20T14:54

2021-10-20T15:50

экономика

россия

распространение коронавируса

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Единовременная помощь в один МРОТ на каждого занятого в пострадавших из-за COVID отраслях охватит 2 миллиона человек, потребуется 27 миллиардов рублей, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов."Что мы предлагаем: первое - в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 миллиардов рублей, охват составит порядка 2 миллионов человек и, соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях", - сказал Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду.

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"Один МРОТ на одного занятого" – Белоусов о выплатах в пострадавших отраслях бизнеса Единовременная помощь в один МРОТ на каждого занятого в пострадавших из-за COVID отраслях охватит 2 миллиона человек, потребуется 27 миллиардов рублей, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. 2021-10-20T14:54 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, владимир путин, андрей белоусов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии