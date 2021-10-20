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Правительство предложило помощь для пострадавших отраслей малого бизнеса
Правительство предложило помощь для пострадавших отраслей малого бизнеса - РИА Новости, 20.10.2021
Правительство предложило помощь для пострадавших отраслей малого бизнеса
Единовременная помощь в один МРОТ на каждого занятого в пострадавших из-за COVID отраслях охватит 2 миллиона человек, потребуется 27 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:54
2021-10-20T14:54
2021-10-20T15:50
экономика
россия
распространение коронавируса
владимир путин
андрей белоусов
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Единовременная помощь в один МРОТ на каждого занятого в пострадавших из-за COVID отраслях охватит 2 миллиона человек, потребуется 27 миллиардов рублей, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов."Что мы предлагаем: первое - в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 миллиардов рублей, охват составит порядка 2 миллионов человек и, соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях", - сказал Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду.
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"Один МРОТ на одного занятого" – Белоусов о выплатах в пострадавших отраслях бизнеса
Единовременная помощь в один МРОТ на каждого занятого в пострадавших из-за COVID отраслях охватит 2 миллиона человек, потребуется 27 миллиардов рублей, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
2021-10-20T14:54
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экономика, россия, владимир путин, андрей белоусов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:54 20.10.2021 (обновлено: 15:50 20.10.2021)
Правительство предложило помощь для пострадавших отраслей малого бизнеса
Правительство предложило запустить выплаты в пострадавших отраслях малого бизнеса