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Разумков предупредил Зеленского о последствиях досрочных выборов в Раду
Разумков предупредил Зеленского о последствиях досрочных выборов в Раду - РИА Новости, 20.10.2021
Разумков предупредил Зеленского о последствиях досрочных выборов в Раду
Объявив сейчас досрочные парламентские выборы на фоне бюджетного процесса и энергокризиса, украинский президент Владимир Зеленский "выстрелит себе в голову",... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:49
2021-10-20T15:49
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Объявив сейчас досрочные парламентские выборы на фоне бюджетного процесса и энергокризиса, украинский президент Владимир Зеленский "выстрелит себе в голову", "причем не один раз", считает экс-спикер Верховной рады Украины, депутат Дмитрий Разумков.После избрания президентом в 2019 году Зеленский распустил Верховную раду и назначил внеочередные парламентские выборы. На них с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду в 2023 году."Сегодня объявить досрочные выборы парламентские на фоне бюджетного процесса, на фоне тарифов, на фоне газового кризиса, на фоне войны, на фоне многих других вещей, которые есть, - это не просто выстрелить себе в ногу, а выстрелить в голову. Причем не один раз", - сказал Разумков в интервью изданию "Цензор.НЕТ", опубликованному в среду. По его словам, согласно рейтингам, такого явления, как однопартийное большинство в Раде, больше никогда не будет."Давайте будем реалистами. При нашей с вами жизни точно, а дальше - посмотрим… Плюс, я об этом говорил раньше и повторяю сейчас, оснований для досрочных выборов нет. Никаких. Их можно снова придумать. Но это не будет отвечать ни конституции, ни закону", - считает Разумков.Верховная рада 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера парламента. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает.
https://ria.ru/20211006/zelenskiy-1753271846.html
https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков
15:49 20.10.2021
 
Разумков предупредил Зеленского о последствиях досрочных выборов в Раду

Разумков: если Зеленский объявит досрочные выборы в Раду, он выстрелит себе в голову

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Объявив сейчас досрочные парламентские выборы на фоне бюджетного процесса и энергокризиса, украинский президент Владимир Зеленский "выстрелит себе в голову", "причем не один раз", считает экс-спикер Верховной рады Украины, депутат Дмитрий Разумков.
После избрания президентом в 2019 году Зеленский распустил Верховную раду и назначил внеочередные парламентские выборы. На них с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду в 2023 году.
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"Сегодня объявить досрочные выборы парламентские на фоне бюджетного процесса, на фоне тарифов, на фоне газового кризиса, на фоне войны, на фоне многих других вещей, которые есть, - это не просто выстрелить себе в ногу, а выстрелить в голову. Причем не один раз", - сказал Разумков в интервью изданию "Цензор.НЕТ", опубликованному в среду. По его словам, согласно рейтингам, такого явления, как однопартийное большинство в Раде, больше никогда не будет.
"Давайте будем реалистами. При нашей с вами жизни точно, а дальше - посмотрим… Плюс, я об этом говорил раньше и повторяю сейчас, оснований для досрочных выборов нет. Никаких. Их можно снова придумать. Но это не будет отвечать ни конституции, ни закону", - считает Разумков.
Верховная рада 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера парламента. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов по президентским выборам на Олимпийском стадионе в Киеве 19 апреля 2019 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 08:00
Посадить Порошенко. Зеленский готовится к перевыборам
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Дмитрий Разумков
 
 
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