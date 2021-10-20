https://ria.ru/20211020/vybory-1755423514.html

Разумков предупредил Зеленского о последствиях досрочных выборов в Раду

Разумков предупредил Зеленского о последствиях досрочных выборов в Раду - РИА Новости, 20.10.2021

Разумков предупредил Зеленского о последствиях досрочных выборов в Раду

Объявив сейчас досрочные парламентские выборы на фоне бюджетного процесса и энергокризиса, украинский президент Владимир Зеленский "выстрелит себе в голову",... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:49

2021-10-20T15:49

2021-10-20T15:49

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

партия "слуга народа"

дмитрий разумков

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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Объявив сейчас досрочные парламентские выборы на фоне бюджетного процесса и энергокризиса, украинский президент Владимир Зеленский "выстрелит себе в голову", "причем не один раз", считает экс-спикер Верховной рады Украины, депутат Дмитрий Разумков.После избрания президентом в 2019 году Зеленский распустил Верховную раду и назначил внеочередные парламентские выборы. На них с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду в 2023 году."Сегодня объявить досрочные выборы парламентские на фоне бюджетного процесса, на фоне тарифов, на фоне газового кризиса, на фоне войны, на фоне многих других вещей, которые есть, - это не просто выстрелить себе в ногу, а выстрелить в голову. Причем не один раз", - сказал Разумков в интервью изданию "Цензор.НЕТ", опубликованному в среду. По его словам, согласно рейтингам, такого явления, как однопартийное большинство в Раде, больше никогда не будет."Давайте будем реалистами. При нашей с вами жизни точно, а дальше - посмотрим… Плюс, я об этом говорил раньше и повторяю сейчас, оснований для досрочных выборов нет. Никаких. Их можно снова придумать. Но это не будет отвечать ни конституции, ни закону", - считает Разумков.Верховная рада 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера парламента. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает.

https://ria.ru/20211006/zelenskiy-1753271846.html

https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков