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Глава ЦИК назвала дважды проголосовавшую россиянку рецидивисткой
Глава ЦИК назвала дважды проголосовавшую россиянку рецидивисткой - РИА Новости, 20.10.2021
Глава ЦИК назвала дважды проголосовавшую россиянку рецидивисткой
Гражданка России Юлия Ильинская, живущая в Израиле, сознательно пошла на преступление, проголосовав дважды в ходе сентябрьских выборов, заявила председатель ЦИК РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:27
2021-10-20T19:48
политика
израиль
москва
госдума рф
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Гражданка России Юлия Ильинская, живущая в Израиле, сознательно пошла на преступление, проголосовав дважды в ходе сентябрьских выборов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, назвав женщину "электоральной рецидивисткой".Ранее сообщалось, что Ильинская, которая в прошлом году трижды проголосовала по поправкам в Конституцию РФ и была заочно арестована в Москве, в этот раз в ходе голосования на выборах в Госдуму снова попыталась обмануть избирательную систему в Израиле, заявив, что проголосовала лично на участке и онлайн."Что же касается электоральной рецидивистки Ильинской, проголосовавшей дважды: дистанционно и на участке в Израиле – то у нас уже были данные, что она проголосовала. Мы знали об этом, мы предупредили ее, но она подписала заявление и сознательно пошла на преступление. Поскольку она совершает это правонарушение повторно, правоохранительные органы в данном случае не окажутся бессильными", - заявила Памфилова в ходе заседания в ЦИК в среду.Отдельное замечание Памфилова выказала партии "Яблоко", которая, как утверждает глава ЦИК, знала об электоральных преступлениях Ильинской, но, тем не менее, наделила ее полномочиями наблюдателя.По информации члена ЦИК РФ Антона Лопатина, соответствующее обращение ранее поступило в Центризбирком. Член ЦИК также подтвердил, что гражданка России Юлия Ильинская, живущая в Израиле, утверждала, что смогла несколько раз проголосовать на выборах в ГД электронно и лично на избирательном участке. Проверка уже проводится, подытожил Лопатин.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. -0-
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политика, израиль, москва, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия
13:27 20.10.2021 (обновлено: 19:48 20.10.2021)
 
Глава ЦИК назвала дважды проголосовавшую россиянку рецидивисткой

Памфилова назвала россиянку, проголосовавшую два раза, электоральной рецидивисткой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве во время подведения итогов голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве во время подведения итогов голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Гражданка России Юлия Ильинская, живущая в Израиле, сознательно пошла на преступление, проголосовав дважды в ходе сентябрьских выборов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, назвав женщину "электоральной рецидивисткой".
Ранее сообщалось, что Ильинская, которая в прошлом году трижды проголосовала по поправкам в Конституцию РФ и была заочно арестована в Москве, в этот раз в ходе голосования на выборах в Госдуму снова попыталась обмануть избирательную систему в Израиле, заявив, что проголосовала лично на участке и онлайн.
"Что же касается электоральной рецидивистки Ильинской, проголосовавшей дважды: дистанционно и на участке в Израиле – то у нас уже были данные, что она проголосовала. Мы знали об этом, мы предупредили ее, но она подписала заявление и сознательно пошла на преступление. Поскольку она совершает это правонарушение повторно, правоохранительные органы в данном случае не окажутся бессильными", - заявила Памфилова в ходе заседания в ЦИК в среду.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 14:23
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Отдельное замечание Памфилова выказала партии "Яблоко", которая, как утверждает глава ЦИК, знала об электоральных преступлениях Ильинской, но, тем не менее, наделила ее полномочиями наблюдателя.
По информации члена ЦИК РФ Антона Лопатина, соответствующее обращение ранее поступило в Центризбирком. Член ЦИК также подтвердил, что гражданка России Юлия Ильинская, живущая в Израиле, утверждала, что смогла несколько раз проголосовать на выборах в ГД электронно и лично на избирательном участке. Проверка уже проводится, подытожил Лопатин.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. -0-
Выборы в Государственную думу — 2021
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ПолитикаИзраильМоскваГосдума РФЦИК РФЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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