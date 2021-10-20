https://ria.ru/20211020/vybory-1755385128.html

Глава ЦИК назвала дважды проголосовавшую россиянку рецидивисткой

Глава ЦИК назвала дважды проголосовавшую россиянку рецидивисткой - РИА Новости, 20.10.2021

Глава ЦИК назвала дважды проголосовавшую россиянку рецидивисткой

Гражданка России Юлия Ильинская, живущая в Израиле, сознательно пошла на преступление, проголосовав дважды в ходе сентябрьских выборов, заявила председатель ЦИК РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:27

2021-10-20T13:27

2021-10-20T19:48

политика

израиль

москва

госдума рф

цик рф

элла памфилова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750995769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_458824c2841ef1ddeb225b188ce2b3b4.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Гражданка России Юлия Ильинская, живущая в Израиле, сознательно пошла на преступление, проголосовав дважды в ходе сентябрьских выборов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, назвав женщину "электоральной рецидивисткой".Ранее сообщалось, что Ильинская, которая в прошлом году трижды проголосовала по поправкам в Конституцию РФ и была заочно арестована в Москве, в этот раз в ходе голосования на выборах в Госдуму снова попыталась обмануть избирательную систему в Израиле, заявив, что проголосовала лично на участке и онлайн."Что же касается электоральной рецидивистки Ильинской, проголосовавшей дважды: дистанционно и на участке в Израиле – то у нас уже были данные, что она проголосовала. Мы знали об этом, мы предупредили ее, но она подписала заявление и сознательно пошла на преступление. Поскольку она совершает это правонарушение повторно, правоохранительные органы в данном случае не окажутся бессильными", - заявила Памфилова в ходе заседания в ЦИК в среду.Отдельное замечание Памфилова выказала партии "Яблоко", которая, как утверждает глава ЦИК, знала об электоральных преступлениях Ильинской, но, тем не менее, наделила ее полномочиями наблюдателя.По информации члена ЦИК РФ Антона Лопатина, соответствующее обращение ранее поступило в Центризбирком. Член ЦИК также подтвердил, что гражданка России Юлия Ильинская, живущая в Израиле, утверждала, что смогла несколько раз проголосовать на выборах в ГД электронно и лично на избирательном участке. Проверка уже проводится, подытожил Лопатин.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. -0-

https://ria.ru/20211007/pamfilova-1753511193.html

израиль

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, израиль, москва, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия