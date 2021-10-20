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Глава делегации талибов назвал встречу в Москве "очень хорошей"

Глава делегации талибов назвал встречу в Москве "очень хорошей" - РИА Новости, 20.10.2021

Глава делегации талибов назвал встречу в Москве "очень хорошей"

Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) считают прошедшую в "московском формате" встречу очень хорошей, она прошла в... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:12

2021-10-20T18:12

2021-10-20T18:24

захват власти в афганистане талибами

афганистан

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талибан

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) считают прошедшую в "московском формате" встречу очень хорошей, она прошла в дружественной атмосфере, заявил вице-премьер правительства талибов, глава делегации Абдул Салам Ханафи по итогам заседания."Это была очень хорошая встреча, в очень дружественной атмосфере. "Талибан"* ценит и приветствует инициативу РФ. У нас была очень хорошая встреча", - сказал он журналистам.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755151667.html

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2021

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афганистан, россия, в мире, талибан