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Глава делегации талибов назвал встречу в Москве "очень хорошей"
Глава делегации талибов назвал встречу в Москве "очень хорошей" - РИА Новости, 20.10.2021
Глава делегации талибов назвал встречу в Москве "очень хорошей"
Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) считают прошедшую в "московском формате" встречу очень хорошей, она прошла в... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:12
2021-10-20T18:12
2021-10-20T18:24
захват власти в афганистане талибами
афганистан
россия
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талибан
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) считают прошедшую в "московском формате" встречу очень хорошей, она прошла в дружественной атмосфере, заявил вице-премьер правительства талибов, глава делегации Абдул Салам Ханафи по итогам заседания."Это была очень хорошая встреча, в очень дружественной атмосфере. "Талибан"* ценит и приветствует инициативу РФ. У нас была очень хорошая встреча", - сказал он журналистам.* Запрещенная в России террористическая группировка
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афганистан, россия, в мире, талибан
18:12 20.10.2021 (обновлено: 18:24 20.10.2021)
Глава делегации талибов назвал встречу в Москве "очень хорошей"
Глава делегации талибов Ханафи назвал встречу в московском формате "очень хорошей"