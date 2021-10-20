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Песков допустил встречу Путина и Байдена до конца года
Песков допустил встречу Путина и Байдена до конца года - РИА Новости, 20.10.2021
Песков допустил встречу Путина и Байдена до конца года
Встреча президентов России и США Владимира Путина с Джозефом Байденом вполне реальна в том или ином формате в нынешнем году, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:46
2021-10-20T12:46
2021-10-20T13:09
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дмитрий песков
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина с Джозефом Байденом вполне реальна в том или ином формате в нынешнем году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, еще раз повторяю, что во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определённые понимания. После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о перспективах встречи Путина и Байдена.Комментируя возможность встречи президентов РФ и США в нынешнем году, Песков заявил: "Ну в том или ином формате вполне реальна. Мы вас проинформируем".Нуланд посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
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россия, политика, в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден
12:46 20.10.2021 (обновлено: 13:09 20.10.2021)
Песков допустил встречу Путина и Байдена до конца года
Песков: встреча Путина и Байдена может состояться в 2021 году