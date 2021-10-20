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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211020/vopros-1755392985.html
Участники "московского формата" обсудили признание талибов, сообщил МИД
Участники "московского формата" обсудили признание талибов, сообщил МИД - РИА Новости, 20.10.2021
Участники "московского формата" обсудили признание талибов, сообщил МИД
Вопрос международного признания талибов поднимался на встрече "московского формата" по Афганистану, сказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:09
2021-10-20T14:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
талибан
азия
замир кабулов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вопрос международного признания талибов поднимался на встрече "московского формата" по Афганистану, сказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Заседание московского формата по афганскому урегулированию прошло в среду. В МИД РФ ранее заявили, что делегация талибов подтвердила участие во встрече."Безусловно поднимался, как же без него. Безусловно, этот момент когда-то наступит, но он наступит тогда, и это всеми было сказано афганской делегации, когда она начнет выполнять большую часть ожиданий международного сообщества, которая касается и вопросов правочеловеческих и инклюзивности", - сказал Кабулов журналистам, отвечая на вопрос, поднимался ли на встрече "московского формата" вопрос международного признания талибов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
https://ria.ru/20211019/taliby-1755297805.html
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в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, талибан, азия, замир кабулов
14:09 20.10.2021 (обновлено: 14:27 20.10.2021)
 
Участники "московского формата" обсудили признание талибов, сообщил МИД

Глава департамента МИД Кабулов: участники "московского формата" обсудили признание талибов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вопрос международного признания талибов поднимался на встрече "московского формата" по Афганистану, сказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Заседание московского формата по афганскому урегулированию прошло в среду. В МИД РФ ранее заявили, что делегация талибов подтвердила участие во встрече.
"Безусловно поднимался, как же без него. Безусловно, этот момент когда-то наступит, но он наступит тогда, и это всеми было сказано афганской делегации, когда она начнет выполнять большую часть ожиданий международного сообщества, которая касается и вопросов правочеловеческих и инклюзивности", - сказал Кабулов журналистам, отвечая на вопрос, поднимался ли на встрече "московского формата" вопрос международного признания талибов.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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