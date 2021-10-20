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Наука
https://ria.ru/20211020/vikingi-1755430716.html
Обнаружены самые ранние свидетельства присутствия викингов в Америке
Обнаружены самые ранние свидетельства присутствия викингов в Америке - РИА Новости, 20.10.2021
Обнаружены самые ранние свидетельства присутствия викингов в Америке
Радиоуглеродное датирование кусков обработанного дерева, обнаруженных при археологических раскопках поселения викингов на канадском острове Ньюфаундленд,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:00
2021-10-20T18:00
наука
канада
америка
археология
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Радиоуглеродное датирование кусков обработанного дерева, обнаруженных при археологических раскопках поселения викингов на канадском острове Ньюфаундленд, показало, что норманны прибыли сюда не позднее 1021 года нашей эры. На сегодняшний день это самое раннее документальное подтверждение присутствия европейцев в Америке. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.То, что викинги достигли берегов американского континента намного раньше Колумба, знали и раньше, но точное время начала колонизации норманнами Северной Америки до сих пор было неизвестно. Археологи из Канады, Германии и Нидерландов во главе с Майклом Ди (Michael Dee) из Гронингенского университета проанализировали деревянные артефакты, найденные в поселении викингов Л’Анс-о-Медоуз.Определить их точный возраст позволил биогеохронологический маркер — изотопный след солнечной бури, произошедшей в 992 году нашей эры. В каждом из трех обработанных кусков древесины этот сигнал находился на расстоянии 29 годичных колец от края."Отчетливый радиоуглеродный всплеск между 992 и 993 годами нашей эры обнаружен в годичных кольцах деревьев в разных частях мира", — приводятся в пресс-релизе Гронингенского университета слова Майкла Ди."Обнаружение сигнала от солнечной бури позволило нам сделать вывод, что дерево срубили в 1021 году нашей эры", — говорит первый автор статьи доктор Марго Куйтемс (Margot Kuitems) из Гронингенского университета.На каждом из трех изученных кусков дерева исследователи обнаружили явные следы обработки металлическими инструментами, которых на тот момент не было у коренного населения. Авторы уверены, что это следы пребывания здесь викингов.По предположениям ученых, викинги, основавшие поселение в Л’Анс-о-Медоуз, прибыли с соседней Гренландии, где Эрик Рыжий незадолго до этого, в 987 году, основал колонию норманнов. Предположительно здесь в течение нескольких жили от 30 до 160 человек.Авторы отмечают, что им впервые удалось определить точную дату пребывания викингов в Америке. Раньше все предположения основывались в основном на исландских сагах — устных преданиях, записанных только спустя столетия после событий, о которых в них рассказывается. Теперь есть конкретная дата, свидетельствующая о том, что уже тысячу лет назад люди пересекали Атлантику.Тем не менее, количество экспедиций норманнов в Америку и продолжительность их пребывания на западных берегах Атлантики остаются неизвестными. Пока все археологические данные говорят о том, что это были кратковременные визиты. Никаких свидетельств, подтверждающих какие-либо контакты между викингами и местными племенами, ученые также пока не обнаружили.
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канада, америка, археология
18:00 20.10.2021
 

Обнаружены самые ранние свидетельства присутствия викингов в Америке

© Фото : Glenn Nagel PhotographyРеконструкция поселения викингов в Национальном историческом парке Л’Анс-о-Медоуз
Реконструкция поселения викингов в Национальном историческом парке Л’Анс-о-Медоуз - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : Glenn Nagel Photography
Реконструкция поселения викингов в Национальном историческом парке Л’Анс-о-Медоуз
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Радиоуглеродное датирование кусков обработанного дерева, обнаруженных при археологических раскопках поселения викингов на канадском острове Ньюфаундленд, показало, что норманны прибыли сюда не позднее 1021 года нашей эры. На сегодняшний день это самое раннее документальное подтверждение присутствия европейцев в Америке. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
То, что викинги достигли берегов американского континента намного раньше Колумба, знали и раньше, но точное время начала колонизации норманнами Северной Америки до сих пор было неизвестно. Археологи из Канады, Германии и Нидерландов во главе с Майклом Ди (Michael Dee) из Гронингенского университета проанализировали деревянные артефакты, найденные в поселении викингов Л’Анс-о-Медоуз.
Определить их точный возраст позволил биогеохронологический маркер — изотопный след солнечной бури, произошедшей в 992 году нашей эры. В каждом из трех обработанных кусков древесины этот сигнал находился на расстоянии 29 годичных колец от края.
"Отчетливый радиоуглеродный всплеск между 992 и 993 годами нашей эры обнаружен в годичных кольцах деревьев в разных частях мира", — приводятся в пресс-релизе Гронингенского университета слова Майкла Ди.
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"Обнаружение сигнала от солнечной бури позволило нам сделать вывод, что дерево срубили в 1021 году нашей эры", — говорит первый автор статьи доктор Марго Куйтемс (Margot Kuitems) из Гронингенского университета.
На каждом из трех изученных кусков дерева исследователи обнаружили явные следы обработки металлическими инструментами, которых на тот момент не было у коренного населения. Авторы уверены, что это следы пребывания здесь викингов.
По предположениям ученых, викинги, основавшие поселение в Л’Анс-о-Медоуз, прибыли с соседней Гренландии, где Эрик Рыжий незадолго до этого, в 987 году, основал колонию норманнов. Предположительно здесь в течение нескольких жили от 30 до 160 человек.
Авторы отмечают, что им впервые удалось определить точную дату пребывания викингов в Америке. Раньше все предположения основывались в основном на исландских сагах — устных преданиях, записанных только спустя столетия после событий, о которых в них рассказывается. Теперь есть конкретная дата, свидетельствующая о том, что уже тысячу лет назад люди пересекали Атлантику.
Тем не менее, количество экспедиций норманнов в Америку и продолжительность их пребывания на западных берегах Атлантики остаются неизвестными. Пока все археологические данные говорят о том, что это были кратковременные визиты. Никаких свидетельств, подтверждающих какие-либо контакты между викингами и местными племенами, ученые также пока не обнаружили.
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