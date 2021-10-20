https://ria.ru/20211020/veteran-1755440967.html

В Бельгии умер столетний ветеран Великой Отечественной войны Башкатов

В Бельгии умер столетний ветеран Великой Отечественной войны Башкатов - РИА Новости, 20.10.2021

В Бельгии умер столетний ветеран Великой Отечественной войны Башкатов

Советский ветеран Второй мировой войны Иван Башкатов, проживший большую часть жизни в Бельгии неподалеку от Брюсселя, скончался в среду после экстренной... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:57

2021-10-20T16:57

2021-10-20T16:58

в мире

ссср

бельгия

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731544615_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_9f9e23dd95559bec2b3f843be0d15ac8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Советский ветеран Второй мировой войны Иван Башкатов, проживший большую часть жизни в Бельгии неподалеку от Брюсселя, скончался в среду после экстренной госпитализации, сообщило посольство РФ в Бельгии. В августе Башкатову исполнилось 100 лет."Двадцатого октября в возрасте 100 лет ушел из жизни Иван Алексеевич Башкатов", - говорится в сообщении.Младший лейтенант Красной армии Иван Башкатов 1921 года рождения встретил первые часы Великой Отечественной войны на передовой в Польше, был тяжело ранен в рукопашном бою, попал в плен, а в 1942-м оказался в Бельгии вместе с другими советскими военнопленными.Позже вместе со своими товарищами он организовал побег и присоединился к местным отрядам антифашистского сопротивления.Бежавших из плена солдат согласился приютить в своем доме житель бельгийского города Понт-а-Сель. Именно здесь советский лейтенант потом познакомился со своей будущей женой Марсель - племянницей хозяина дома.Уже имевший боевой опыт Башкатов предложил местным партизанам собственную тактику, сам участвовал в самых рискованных и ответственных операциях. По его словам, группе поручали самое важное: принимать и распределять оружие, которое поступало от сторонников в Британии и сбрасывалось на парашютах.Но Башкатов поставил себе и собственную задачу: пресекать по возможности любые германские поставки из промышленно развитой и богатой углем Бельгии на восточный фронт. В сентябре 1944 года Бельгия была освобождена союзными войсками от немецкой оккупации. В этом же году в Бельгию приехала советская дипломатическая миссия, которая поручила Башкатову содействовать сбору и репатриации советских военнопленных, оказавшихся в Бельгии. В 1949 году Ивану Алексеевичу предложили вернуться в СССР.Но Башкатов, уже имевший семью в Бельгии, решил остаться в этой стране. Он устроился на местный завод механиком, работал по выходным, чтобы обеспечить жену и троих детей, завершить строительство дома. Но каждый год ветеран с семьей ездил в СССР.

https://ria.ru/20210508/veterany-1731504715.html

https://ria.ru/20211012/peterburg-1754177370.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1738018246.html

ссср

бельгия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ссср, бельгия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), россия