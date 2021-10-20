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В Бельгии умер столетний ветеран Великой Отечественной войны Башкатов
В Бельгии умер столетний ветеран Великой Отечественной войны Башкатов - РИА Новости, 20.10.2021
В Бельгии умер столетний ветеран Великой Отечественной войны Башкатов
Советский ветеран Второй мировой войны Иван Башкатов, проживший большую часть жизни в Бельгии неподалеку от Брюсселя, скончался в среду после экстренной... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:57
2021-10-20T16:58
в мире
ссср
бельгия
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Советский ветеран Второй мировой войны Иван Башкатов, проживший большую часть жизни в Бельгии неподалеку от Брюсселя, скончался в среду после экстренной госпитализации, сообщило посольство РФ в Бельгии. В августе Башкатову исполнилось 100 лет."Двадцатого октября в возрасте 100 лет ушел из жизни Иван Алексеевич Башкатов", - говорится в сообщении.Младший лейтенант Красной армии Иван Башкатов 1921 года рождения встретил первые часы Великой Отечественной войны на передовой в Польше, был тяжело ранен в рукопашном бою, попал в плен, а в 1942-м оказался в Бельгии вместе с другими советскими военнопленными.Позже вместе со своими товарищами он организовал побег и присоединился к местным отрядам антифашистского сопротивления.Бежавших из плена солдат согласился приютить в своем доме житель бельгийского города Понт-а-Сель. Именно здесь советский лейтенант потом познакомился со своей будущей женой Марсель - племянницей хозяина дома.Уже имевший боевой опыт Башкатов предложил местным партизанам собственную тактику, сам участвовал в самых рискованных и ответственных операциях. По его словам, группе поручали самое важное: принимать и распределять оружие, которое поступало от сторонников в Британии и сбрасывалось на парашютах.Но Башкатов поставил себе и собственную задачу: пресекать по возможности любые германские поставки из промышленно развитой и богатой углем Бельгии на восточный фронт. В сентябре 1944 года Бельгия была освобождена союзными войсками от немецкой оккупации. В этом же году в Бельгию приехала советская дипломатическая миссия, которая поручила Башкатову содействовать сбору и репатриации советских военнопленных, оказавшихся в Бельгии. В 1949 году Ивану Алексеевичу предложили вернуться в СССР.Но Башкатов, уже имевший семью в Бельгии, решил остаться в этой стране. Он устроился на местный завод механиком, работал по выходным, чтобы обеспечить жену и троих детей, завершить строительство дома. Но каждый год ветеран с семьей ездил в СССР.
https://ria.ru/20210508/veterany-1731504715.html
https://ria.ru/20211012/peterburg-1754177370.html
https://ria.ru/20210622/voyna-1738018246.html
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в мире, ссср, бельгия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), россия
16:57 20.10.2021 (обновлено: 16:58 20.10.2021)
 
В Бельгии умер столетний ветеран Великой Отечественной войны Башкатов

Советский ветеран Второй мировой войны Иван Башкатов умер в Бельгии на 101-м году жизни

© РИА Новости / Надим ЗуауиВетеран Великой Отечественной войны Иван Башкатов
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Башкатов - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Советский ветеран Второй мировой войны Иван Башкатов, проживший большую часть жизни в Бельгии неподалеку от Брюсселя, скончался в среду после экстренной госпитализации, сообщило посольство РФ в Бельгии. В августе Башкатову исполнилось 100 лет.
"Двадцатого октября в возрасте 100 лет ушел из жизни Иван Алексеевич Башкатов", - говорится в сообщении.
Наши ветераны: победы на войне и в мирной жизни - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 18:07
Наши ветераны: победы на войне и в мирной жизниЭти ветераны Великой Отечественной войны подают пример жизненной энергии и стойкости всем следующим поколениям.
Младший лейтенант Красной армии Иван Башкатов 1921 года рождения встретил первые часы Великой Отечественной войны на передовой в Польше, был тяжело ранен в рукопашном бою, попал в плен, а в 1942-м оказался в Бельгии вместе с другими советскими военнопленными.
Позже вместе со своими товарищами он организовал побег и присоединился к местным отрядам антифашистского сопротивления.
Бежавших из плена солдат согласился приютить в своем доме житель бельгийского города Понт-а-Сель. Именно здесь советский лейтенант потом познакомился со своей будущей женой Марсель - племянницей хозяина дома.
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Уже имевший боевой опыт Башкатов предложил местным партизанам собственную тактику, сам участвовал в самых рискованных и ответственных операциях. По его словам, группе поручали самое важное: принимать и распределять оружие, которое поступало от сторонников в Британии и сбрасывалось на парашютах.
Но Башкатов поставил себе и собственную задачу: пресекать по возможности любые германские поставки из промышленно развитой и богатой углем Бельгии на восточный фронт. В сентябре 1944 года Бельгия была освобождена союзными войсками от немецкой оккупации. В этом же году в Бельгию приехала советская дипломатическая миссия, которая поручила Башкатову содействовать сбору и репатриации советских военнопленных, оказавшихся в Бельгии. В 1949 году Ивану Алексеевичу предложили вернуться в СССР.
Но Башкатов, уже имевший семью в Бельгии, решил остаться в этой стране. Он устроился на местный завод механиком, работал по выходным, чтобы обеспечить жену и троих детей, завершить строительство дома. Но каждый год ветеран с семьей ездил в СССР.
Жители Ленинграда 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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