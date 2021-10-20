https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755351929.html

В Волгоградской области расширили список по обязательной вакцинации

В Волгоградской области расширили список по обязательной вакцинации - РИА Новости, 20.10.2021

В Волгоградской области расширили список по обязательной вакцинации

Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева расширила список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:29

2021-10-20T11:29

2021-10-20T11:29

распространение коронавируса

общество

волгоградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg

ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева расширила список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, теперь прививаться должны люди в возрасте 60+, вахтовики, волонтеры, призывники, рабочие заводов, говорится в постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация от COVID-19 в Волгоградской области была введена для работников салонов красоты, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также санаторно-курортной сферы, туризма и студентов старше 18 лет.В среду Зубарева внесла изменение в июльское постановление "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидимеческим показаниям", расширив список тех, кто подлежит обязательной вакцинации."Дополнить пункт 1 Постановления подпунктами, следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше; лицам, работающим вахтовым методам, волонтерам; военнослужащим, лицам, подлежащим призыву на военную службу; работникам промышленных предприятий", - говорится в постановлении главного санитарного врача.Также, согласно документу, в эту категорию попали работники сферы услуг сотовой связи, ритуальных услуг, услуг клининговых компаний, организаторы массовых мероприятий, сотрудники охранных предприятий и транспортных компаний. Отмечается, что граждане, попадающие в эти категории, должны привиться первой дозой вакцины до 15 ноября, а второй – до 12 декабря.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 19 октября зарегистрировано 99 114 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 380 – за последние сутки, скончались за всё время 3320 человек.

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, волгоградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19