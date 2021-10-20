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https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755351929.html
В Волгоградской области расширили список по обязательной вакцинации
В Волгоградской области расширили список по обязательной вакцинации - РИА Новости, 20.10.2021
В Волгоградской области расширили список по обязательной вакцинации
Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева расширила список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:29
2021-10-20T11:29
распространение коронавируса
общество
волгоградская область
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здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева расширила список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, теперь прививаться должны люди в возрасте 60+, вахтовики, волонтеры, призывники, рабочие заводов, говорится в постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация от COVID-19 в Волгоградской области была введена для работников салонов красоты, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также санаторно-курортной сферы, туризма и студентов старше 18 лет.В среду Зубарева внесла изменение в июльское постановление "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидимеческим показаниям", расширив список тех, кто подлежит обязательной вакцинации."Дополнить пункт 1 Постановления подпунктами, следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше; лицам, работающим вахтовым методам, волонтерам; военнослужащим, лицам, подлежащим призыву на военную службу; работникам промышленных предприятий", - говорится в постановлении главного санитарного врача.Также, согласно документу, в эту категорию попали работники сферы услуг сотовой связи, ритуальных услуг, услуг клининговых компаний, организаторы массовых мероприятий, сотрудники охранных предприятий и транспортных компаний. Отмечается, что граждане, попадающие в эти категории, должны привиться первой дозой вакцины до 15 ноября, а второй – до 12 декабря.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 19 октября зарегистрировано 99 114 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 380 – за последние сутки, скончались за всё время 3320 человек.
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общество, волгоградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:29 20.10.2021
 
В Волгоградской области расширили список по обязательной вакцинации

В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию для вахтовиков и волонтеров

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки от COVID-19
Пациент во время прививки от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева расширила список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, теперь прививаться должны люди в возрасте 60+, вахтовики, волонтеры, призывники, рабочие заводов, говорится в постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация от COVID-19 в Волгоградской области была введена для работников салонов красоты, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также санаторно-курортной сферы, туризма и студентов старше 18 лет.
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В среду Зубарева внесла изменение в июльское постановление "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидимеческим показаниям", расширив список тех, кто подлежит обязательной вакцинации.
"Дополнить пункт 1 Постановления подпунктами, следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше; лицам, работающим вахтовым методам, волонтерам; военнослужащим, лицам, подлежащим призыву на военную службу; работникам промышленных предприятий", - говорится в постановлении главного санитарного врача.
Также, согласно документу, в эту категорию попали работники сферы услуг сотовой связи, ритуальных услуг, услуг клининговых компаний, организаторы массовых мероприятий, сотрудники охранных предприятий и транспортных компаний. Отмечается, что граждане, попадающие в эти категории, должны привиться первой дозой вакцины до 15 ноября, а второй – до 12 декабря.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 19 октября зарегистрировано 99 114 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 380 – за последние сутки, скончались за всё время 3320 человек.
 
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