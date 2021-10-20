https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755389983.html
Власти Петербурга рассказали о запасах вакцины от COVID-19
Власти Петербурга рассказали о запасах вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Власти Петербурга рассказали о запасах вакцины от COVID-19
Запаса вакцины от COVID-19 в Санкт-Петербурге хватит как минимум до конца 2021 года, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:54
2021-10-20T13:54
2021-10-20T13:54
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739086109_96:0:3737:2048_1920x0_80_0_0_7a3f2e870d64508c1bd6be6d135afb9c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Запаса вакцины от COVID-19 в Санкт-Петербурге хватит как минимум до конца 2021 года, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Вакцины хватит как минимум до нового года. А с учетом того, что производство (вакцин) в Российской Федерации увеличилось, то переживать об этом не стоит никому. Вакцины хватает", - сказал он.По словам Лисовца, уровень коллективного иммунитета в Петербурге пока недостаточен. При этом он не стал прогнозировать дальнейшее развитие эпидситуации."Мы понимаем, что уровень того иммунитета, которого мы достигли, все-таки недостаточен", - сказал глава комитета."Могу сказать, что мы сейчас надеемся, что победим (коронавирус), уверен, что победим. В отношении того, как будет складываться ситуация, сказать сложно", - отметил Лисовец.По данным комитета, в Петербурге на базе медицинских организаций развернуты 174 стационарных пункта вакцинации и еще 42 мобильных. Их мощности позволяют прививать не менее 30 тысяч человек в день. Комитет по здравоохранению готов к значительному увеличению потока желающих пройти вакцинацию. В понедельник впервые на вакцинацию пришли 10 133 человек. Вместе со вторым компонентом вакцины было сделано 15 397 инъекций.По данным городских властей, в Петербурге на сегодняшний день закончили цикл вакцинации 1 800 829 человек. Запас вакцины от COVID-19 составляет 844 003 доз.
https://ria.ru/20211018/sankt-peterburg-1755090940.html
https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753705316.html
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739086109_824:0:3555:2048_1920x0_80_0_0_154215ae3591b3b1b86ef76e4c0aeed2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Власти Петербурга рассказали о запасах вакцины от COVID-19
Власти Петербурга: запаса вакцины от COVID-19 хватит минимум до конца 2021 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости.
Запаса вакцины от COVID-19 в Санкт-Петербурге
хватит как минимум до конца 2021 года, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Вакцины хватит как минимум до нового года. А с учетом того, что производство (вакцин) в Российской Федерации
увеличилось, то переживать об этом не стоит никому. Вакцины хватает", - сказал он.
По словам Лисовца, уровень коллективного иммунитета в Петербурге пока недостаточен. При этом он не стал прогнозировать дальнейшее развитие эпидситуации.
"Мы понимаем, что уровень того иммунитета, которого мы достигли, все-таки недостаточен", - сказал глава комитета.
"Могу сказать, что мы сейчас надеемся, что победим (коронавирус), уверен, что победим. В отношении того, как будет складываться ситуация, сказать сложно", - отметил Лисовец.
По данным комитета, в Петербурге на базе медицинских организаций развернуты 174 стационарных пункта вакцинации и еще 42 мобильных. Их мощности позволяют прививать не менее 30 тысяч человек в день. Комитет по здравоохранению готов к значительному увеличению потока желающих пройти вакцинацию. В понедельник впервые на вакцинацию пришли 10 133 человек. Вместе со вторым компонентом вакцины было сделано 15 397 инъекций.
По данным городских властей, в Петербурге на сегодняшний день закончили цикл вакцинации 1 800 829 человек. Запас вакцины от COVID-19 составляет 844 003 доз.