https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755389983.html

Власти Петербурга рассказали о запасах вакцины от COVID-19

Власти Петербурга рассказали о запасах вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

Власти Петербурга рассказали о запасах вакцины от COVID-19

Запаса вакцины от COVID-19 в Санкт-Петербурге хватит как минимум до конца 2021 года, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:54

2021-10-20T13:54

2021-10-20T13:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Запаса вакцины от COVID-19 в Санкт-Петербурге хватит как минимум до конца 2021 года, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Вакцины хватит как минимум до нового года. А с учетом того, что производство (вакцин) в Российской Федерации увеличилось, то переживать об этом не стоит никому. Вакцины хватает", - сказал он.По словам Лисовца, уровень коллективного иммунитета в Петербурге пока недостаточен. При этом он не стал прогнозировать дальнейшее развитие эпидситуации."Мы понимаем, что уровень того иммунитета, которого мы достигли, все-таки недостаточен", - сказал глава комитета."Могу сказать, что мы сейчас надеемся, что победим (коронавирус), уверен, что победим. В отношении того, как будет складываться ситуация, сказать сложно", - отметил Лисовец.По данным комитета, в Петербурге на базе медицинских организаций развернуты 174 стационарных пункта вакцинации и еще 42 мобильных. Их мощности позволяют прививать не менее 30 тысяч человек в день. Комитет по здравоохранению готов к значительному увеличению потока желающих пройти вакцинацию. В понедельник впервые на вакцинацию пришли 10 133 человек. Вместе со вторым компонентом вакцины было сделано 15 397 инъекций.По данным городских властей, в Петербурге на сегодняшний день закончили цикл вакцинации 1 800 829 человек. Запас вакцины от COVID-19 составляет 844 003 доз.

https://ria.ru/20211018/sankt-peterburg-1755090940.html

https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753705316.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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