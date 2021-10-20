https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755305965.html

На Украине подтвердили, что не признают вакцину "Спутник V"

На Украине подтвердили, что не признают вакцину "Спутник V" - РИА Новости, 20.10.2021

На Украине подтвердили, что не признают вакцину "Спутник V"

Вакцинированные российским препаратом "Спутник V" граждане, въезжая на Украину, должны будут пройти 10-дневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19, заявил... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T00:53

2021-10-20T00:53

2021-10-20T00:54

распространение коронавируса

в мире

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днепропетровская область

воз

здоровье - общество

андрей демченко

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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Вакцинированные российским препаратом "Спутник V" граждане, въезжая на Украину, должны будут пройти 10-дневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19, заявил глава Госпогранслужбы Андрей Демченко.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей. Учреждения образования также будут работать в случае полной вакцинации преподавателей и учеников, в другом случае обучение переведут в онлайн-режим.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/sputnikv-1755115636.html

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херсонская область

днепропетровская область

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в мире, украина, херсонская область , днепропетровская область, воз, здоровье - общество, андрей демченко, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"