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Белоусов оценил ущерб бизнесу от каникул в 60 миллиардов рублей
Белоусов оценил ущерб бизнесу от каникул в 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.10.2021
Белоусов оценил ущерб бизнесу от каникул в 60 миллиардов рублей
Двухнедельная пауза из-за нерабочих дней в России на фоне COVID обойдется бизнесу, примерно, в 60 миллиардов рублей, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:57
2021-10-20T14:57
2021-10-20T15:45
россия
распространение коронавируса
экономика
москва
владимир путин
андрей белоусов
татьяна голикова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двухнедельная пауза из-за нерабочих дней в России на фоне COVID обойдется бизнесу, примерно, в 60 миллиардов рублей, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.Вице-премьер Татьяна Голикова ранее в среду попросила президента РФ Владимира Путина ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. При этом в некоторых регионах, где наиболее сложная ситуация с COVID, такие дни могут установить уже с 23 октября. Путин поддержал эти предложения."Введение ограничительных мер в отдельных регионах, в том числе введение QR-кодов, в том числе в Москве, сегодня есть достаточно точные оценки снижения оборотов и выручки у предприятий, которые попадают под основной удар, прежде всего оказывающих персональные услуги населению, такие как культура, спорт, гостиницы, общепит, бытовые услуги. В целом это сокращение составляет 25-30%, если говорить о падении кассовых оборотов в сутки", - сказал он на совещании президента России с членами правительства."В целом по стране, если эти данные распространить на страну, то эти потери оцениваются примерно в 4 миллиарда рублей в сутки, в расчете на двухнедельную паузу - это порядка 60 миллиардов рублей", - добавил Белоусов.
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россия, экономика, москва, владимир путин, андрей белоусов, татьяна голикова
14:57 20.10.2021 (обновлено: 15:45 20.10.2021)
Белоусов оценил ущерб бизнесу от каникул в 60 миллиардов рублей
Белоусов оценил ущерб бизнесу от нерабочих дней из-за COVID-19 в 60 миллиардов рублей