https://ria.ru/20211020/ukraina-1755488693.html
Возвращение в 90-е: Украину ждет непредсказуемая зима без газа
На Украине заявили о возвращении страны в 90-е - РИА Новости, 20.10.2021
Возвращение в 90-е: Украину ждет непредсказуемая зима без газа
Несмотря на заверения властей о готовности Украины к зиме, страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за нехватки топлива, заявил доктор... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T21:43
2021-10-20T21:43
2021-10-20T21:43
в мире
украина
европа
алексей плотников
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Несмотря на заверения властей о готовности Украины к зиме, страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за нехватки топлива, заявил доктор экономических наук Алексей Плотников, сообщает golos.ua.Эксперт назвал ситуацию в стране очень непростой. Он напомнил, что впервые за последние годы на Украине власти и население настолько расходятся в оценках: правительство убеждает, что зима будет теплой, а ресурсов хватит для выработки электроэнергии и отопления, но люди понимают, что следует готовиться отключениям электричества и холодным батареям."Все это напоминает, скорее, девяностые годы, когда у нас время от времени пропадала электроэнергия – почему-то обязательно, когда граждане приходили после работы домой, готовили ужин, все отключалось и зажигали свечи. Такие грустные аналогии", — сказал Плотников.Экономист подчеркнул, что негативные оценки звучат не только от оппозиции, но и от официальных лиц и провластных СМИ."У нас каждый день информация о том, что кто-то обещал атомные станции включать на полную мощность, и что-то еще совершенно невообразимое", — добавил он.По мнению эксперта, ситуация в стране просто непредсказуема, так как помимо нехватки энергоносителей, есть и другие проблемы, например, коронавирус. При этом Плотников усомнился, что украинцам установить дома буржуйки и сжигать мебель, чтобы согреться, но назвал положение в энергетическом секторе назвал плохим.С 1 января на Украине подорожал газ, кроме того, в стране отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. Из-за этого в регионах проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на голубое топливо, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в некоторых областях в среднем на 30 процентов.В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что это происходит из-за низкого уровня наполнения подземных хранилищ газа в Европе и высокого спроса на топливо в Азии.Киев с 2015 года фактически перекупает российский газ у Европы. С сентября 2020 года страна полностью перешла на импорт сырья с помощью виртуального реверса, который позволял ей оставлять часть транзитного топлива на своей территории. Однако после недавнего контракта "Газпрома" на поставку газа в Венгрию через Австрию и Сербию Киев лишился еще одного транзитного направления через собственную территорию.
https://ria.ru/20211002/ukraina-1752817501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, европа, алексей плотников
На Украине заявили о возвращении страны в 90-е
Украинский экономист Плотников заявил о возвращении страны в 90-е из-за нехватки топлива
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Несмотря на заверения властей о готовности Украины
к зиме, страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за нехватки топлива, заявил доктор экономических наук Алексей Плотников
, сообщает golos.ua
.
Эксперт назвал ситуацию в стране очень непростой. Он напомнил, что впервые за последние годы на Украине власти и население настолько расходятся в оценках: правительство убеждает, что зима будет теплой, а ресурсов хватит для выработки электроэнергии и отопления, но люди понимают, что следует готовиться отключениям электричества и холодным батареям.
"Все это напоминает, скорее, девяностые годы, когда у нас время от времени пропадала электроэнергия – почему-то обязательно, когда граждане приходили после работы домой, готовили ужин, все отключалось и зажигали свечи. Такие грустные аналогии", — сказал Плотников.
Экономист подчеркнул, что негативные оценки звучат не только от оппозиции, но и от официальных лиц и провластных СМИ.
"У нас каждый день информация о том, что кто-то обещал атомные станции включать на полную мощность, и что-то еще совершенно невообразимое", — добавил он.
По мнению эксперта, ситуация в стране просто непредсказуема, так как помимо нехватки энергоносителей, есть и другие проблемы, например, коронавирус. При этом Плотников усомнился, что украинцам установить дома буржуйки и сжигать мебель, чтобы согреться, но назвал положение в энергетическом секторе назвал плохим.
С 1 января на Украине подорожал газ, кроме того, в стране отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. Из-за этого в регионах проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на голубое топливо, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в некоторых областях в среднем на 30 процентов.
В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что это происходит из-за низкого уровня наполнения подземных хранилищ газа в Европе
и высокого спроса на топливо в Азии
.
Киев с 2015 года фактически перекупает российский газ у Европы. С сентября 2020 года страна полностью перешла на импорт сырья с помощью виртуального реверса, который позволял ей оставлять часть транзитного топлива на своей территории. Однако после недавнего контракта "Газпрома
" на поставку газа в Венгрию
через Австрию
и Сербию
Киев лишился еще одного транзитного направления через собственную территорию.