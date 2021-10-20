19:49 20.10.2021 (обновлено: 20:59 20.10.2021)
Киев подал заявку на участие в сертификации "Северного потока — 2"
"Оператор ГТС Украины" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, заявил глава компании Сергей Макогон.
"Мы последовательно продолжаем противостояние геополитическому проекту "Северный поток — 2", который несет риски национальной безопасности Украины, нарушает права и коммерческие интересы непосредственно ОГТСУ, разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу", — написал он в Facebook.
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По его мнению, введение магистрали в эксплуатацию "усилит доминирующую позицию" "Газпрома", но не будет способствовать диверсификации маршрутов поставок газа.
"Оба "Северных потока" являются избыточными мощностями, цель которых — вытеснить с энергорынка мощную украинскую ГТС как альтернативный маршрут поставки газа в Европу и сосредоточить основную часть транзита в узком коридоре Балтийского моря", — уверен Макогон.
Ранее "Нафтогаз Украины" также подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2". Как заявил глава компании Юрий Витренко, Киев будет настаивать на том, что сертификат выдавать нельзя, так как это нарушит европейское законодательство, а действия "Газпрома" неконкурентны.
"Оба "Северных потока" являются избыточными мощностями, цель которых — вытеснить с энергорынка мощную украинскую ГТС как альтернативный маршрут поставки газа в Европу и сосредоточить основную часть транзита в узком коридоре Балтийского моря", — уверен Макогон.
Ранее "Нафтогаз Украины" также подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2". Как заявил глава компании Юрий Витренко, Киев будет настаивать на том, что сертификат выдавать нельзя, так как это нарушит европейское законодательство, а действия "Газпрома" неконкурентны.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) выдало разрешение на участие в процедуре сертификации польской PGNiG. В Варшаве хотят проследить, чтобы оператор соответствовал требованиям Третьего энергопакета ЕС, который подразумевает разделение компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.