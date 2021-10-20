https://ria.ru/20211020/ukraina-1755360393.html
На Украине заявили о худшей за десять лет демографической ситуации
На Украине заявили о худшей за десять лет демографической ситуации - РИА Новости, 20.10.2021
На Украине заявили о худшей за десять лет демографической ситуации
Демографический кризис на Украине усиливается, что является доказательством грубых ошибок правительства как в экономической, так и в социальной политике, заявил РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:57
2021-10-20T11:57
2021-10-20T11:57
в мире
украина
верховная рада украины
сергей левочкин
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Демографический кризис на Украине усиливается, что является доказательством грубых ошибок правительства как в экономической, так и в социальной политике, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Сергей Левочкин."Демографическая ситуация в Украине не была благополучной все 30 лет независимости, однако показатели 2021 года, судя по всему, будут худшими за последнее десятилетие. Причем тенденция к существенному ухудшению ситуации проявилась еще в прошлом году, а в нынешнем она закрепилась", – цитирует политика пресс-служба партии в среду.Левочкин сообщил, что, согласно официальным данным, за первые восемь месяцев 2021 года в стране были рождены 181 тысяча детей, что на 6% ниже аналогичного периода прошлого года. И это притом, что в 2020 году было зафиксировано самое низкое число рожденных за год детей за все второе десятилетие ХХI века."Но ситуация со смертностью еще хуже: в нынешнем году число умерших за первые восемь месяцев выросло на 16% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Эти данные – лучшее доказательство неправильной экономической и социальной политики власти", – считает депутат.По его мнению, падение показателей рождаемости – следствие как отсутствия экономического оптимизма, так и слабой социальной поддержки потенциальных родителей, в то время как высокие показатели смертности обусловлены низким уровнем жизни и низким качеством медицины.
https://ria.ru/20210819/ukraina-1746263211.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, сергей левочкин, оппозиционная платформа - за жизнь
На Украине заявили о худшей за десять лет демографической ситуации
Депутат Рады Левочкин заявил о худшей за десять лет демографической ситуации на Украине
КИЕВ, 20 окт - РИА Новости.
Демографический кризис на Украине
усиливается, что является доказательством грубых ошибок правительства как в экономической, так и в социальной политике, заявил депутат Верховной рады
от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь
" Сергей Левочкин
.
"Демографическая ситуация в Украине не была благополучной все 30 лет независимости, однако показатели 2021 года, судя по всему, будут худшими за последнее десятилетие. Причем тенденция к существенному ухудшению ситуации проявилась еще в прошлом году, а в нынешнем она закрепилась", – цитирует политика пресс-служба партии в среду.
Левочкин сообщил, что, согласно официальным данным, за первые восемь месяцев 2021 года в стране были рождены 181 тысяча детей, что на 6% ниже аналогичного периода прошлого года. И это притом, что в 2020 году было зафиксировано самое низкое число рожденных за год детей за все второе десятилетие ХХI века.
"Но ситуация со смертностью еще хуже: в нынешнем году число умерших за первые восемь месяцев выросло на 16% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Эти данные – лучшее доказательство неправильной экономической и социальной политики власти", – считает депутат.
По его мнению, падение показателей рождаемости – следствие как отсутствия экономического оптимизма, так и слабой социальной поддержки потенциальных родителей, в то время как высокие показатели смертности обусловлены низким уровнем жизни и низким качеством медицины.