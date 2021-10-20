https://ria.ru/20211020/ukraina-1755332163.html
Страны НАТО не захотят иметь в составе альянса Украину, заявил Джабаров
Страны НАТО не захотят иметь в составе альянса Украину, заявил Джабаров - РИА Новости, 20.10.2021
Страны НАТО не захотят иметь в составе альянса Украину, заявил Джабаров
Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, рассчитано на то, чтобы успокоить Киев,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:16
2021-10-20T10:16
2021-10-20T10:16
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, рассчитано на то, чтобы успокоить Киев, сами страны НАТО не захотят иметь в составе организации такого члена, от которого одни проблемы, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Он может говорить что угодно, он забыл, что он - министр обороны, а не дипломат, делает заявление, которое не по его статусу", - сказал Джабаров, комментируя заявление Остина.По мнению политика, данное выступление министра обороны США связано с тем, чтобы "успокоить украинскую аудиторию"."Сами страны НАТО не захотят иметь такого члена в своей организации, от которого одни проблемы", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html
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в мире, украина, киев, сша, нато, владимир джабаров, ллойд остин
Страны НАТО не захотят иметь в составе альянса Украину, заявил Джабаров
Джабаров считает, что заявление Остина о вступлении Украины в НАТО призвано успокоить Киев