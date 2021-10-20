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https://ria.ru/20211020/ukraina-1755314441.html
Украину поставят на колени перед Россией
В Раде заявили, что Украину "ставят на колени" перед Россией - РИА Новости, 20.10.2021
Украину поставят на колени перед Россией
Украину в условиях кризиса в энергетической сфере "ведут" к прямому контракту на поставки газа с "Газпромом", что ставит страну "на колени", об этом заявила... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T06:05
2021-10-20T06:11
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
газпром
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Украину в условиях кризиса в энергетической сфере "ведут" к прямому контракту на поставки газа с "Газпромом", что ставит страну "на колени", об этом заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.Как отметила парламентарий, накануне исключенная из пропрезидентской фракции "Слуга народа", она всегда занимала отличную от однопартийцев позицию. "Но когда я начала четко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой - тут терпение лопнуло", - заявила она.По словам Буймистер, ее исключили из фракции после того, как она начала говорить о "ведении" Украины к прямому контракту с "Газпромом". "Это что - подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского. – прим. ред.), что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии "Слуга народа" и это уже не президентская партия?" – возмутилась парламентарий.Буймистер неоднократно заявляла об "опасности" прямого контракта с "Газпромом" для Украины. По ее мнению, подписание такого соглашения приведет к тому, что Киев останется в нынешнем экономическом и политическом состоянии без "своих территорий" и интеграции в ЕС.Ранее депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко предупредил, что Украина в условиях рекордных биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с "Газпромом" оказалась в крайне невыгодном положении. При этом, как заявляли в "Нафтогазе Украины", прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
https://ria.ru/20211018/ukraina-1755086724.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, газпром
06:05 20.10.2021 (обновлено: 06:11 20.10.2021)
 
В Раде заявили, что Украину "ставят на колени" перед Россией

Депутат Рады Буймистер заявила, что Украину "ведут" к прямому контракту с "Газпромом"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Украину в условиях кризиса в энергетической сфере "ведут" к прямому контракту на поставки газа с "Газпромом", что ставит страну "на колени", об этом заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.
Как отметила парламентарий, накануне исключенная из пропрезидентской фракции "Слуга народа", она всегда занимала отличную от однопартийцев позицию. "Но когда я начала четко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой - тут терпение лопнуло", - заявила она.
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По словам Буймистер, ее исключили из фракции после того, как она начала говорить о "ведении" Украины к прямому контракту с "Газпромом". "Это что - подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского. – прим. ред.), что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии "Слуга народа" и это уже не президентская партия?" – возмутилась парламентарий.
Буймистер неоднократно заявляла об "опасности" прямого контракта с "Газпромом" для Украины. По ее мнению, подписание такого соглашения приведет к тому, что Киев останется в нынешнем экономическом и политическом состоянии без "своих территорий" и интеграции в ЕС.
Ранее депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко предупредил, что Украина в условиях рекордных биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с "Газпромом" оказалась в крайне невыгодном положении. При этом, как заявляли в "Нафтогазе Украины", прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныГазпром
 
 
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