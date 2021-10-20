https://ria.ru/20211020/ukraina-1755314441.html

Украину поставят на колени перед Россией

В Раде заявили, что Украину "ставят на колени" перед Россией - РИА Новости, 20.10.2021

Украину поставят на колени перед Россией

Украину в условиях кризиса в энергетической сфере "ведут" к прямому контракту на поставки газа с "Газпромом", что ставит страну "на колени", об этом заявила... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T06:05

2021-10-20T06:05

2021-10-20T06:11

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18289841392caac1491d1e634f3f473e.jpg

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Украину в условиях кризиса в энергетической сфере "ведут" к прямому контракту на поставки газа с "Газпромом", что ставит страну "на колени", об этом заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.Как отметила парламентарий, накануне исключенная из пропрезидентской фракции "Слуга народа", она всегда занимала отличную от однопартийцев позицию. "Но когда я начала четко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой - тут терпение лопнуло", - заявила она.По словам Буймистер, ее исключили из фракции после того, как она начала говорить о "ведении" Украины к прямому контракту с "Газпромом". "Это что - подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского. – прим. ред.), что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии "Слуга народа" и это уже не президентская партия?" – возмутилась парламентарий.Буймистер неоднократно заявляла об "опасности" прямого контракта с "Газпромом" для Украины. По ее мнению, подписание такого соглашения приведет к тому, что Киев останется в нынешнем экономическом и политическом состоянии без "своих территорий" и интеграции в ЕС.Ранее депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко предупредил, что Украина в условиях рекордных биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с "Газпромом" оказалась в крайне невыгодном положении. При этом, как заявляли в "Нафтогазе Украины", прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.

https://ria.ru/20211018/ukraina-1755086724.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1755045130.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, газпром