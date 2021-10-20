https://ria.ru/20211020/ukaz-1755447610.html

Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 20.10.2021

Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях для прекращения распространения коронавирусной инфекции. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:26

2021-10-20T17:26

2021-10-20T17:56

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях для прекращения распространения коронавирусной инфекции."Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", — говорится в тексте.Правительству поручили определить режим работы учреждений культуры и здравоохранения в этот период.Органы публичной власти и другие органы и организации должны определить количество работников, которые будут обеспечивать их функционирование.В документе отмечается, что главы регионов исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки вправе установить дополнительные нерабочие дни.Власти также должны предоставить меры поддержки малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему из-за ухудшения ситуации с COVID-19.Указ вступает в силу со дня опубликования.С предложением ввести нерабочие дни выступила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что ситуация с заболеваемостью продолжает ухудшаться, что сказывается на показателях смертности. Она заметила, что уровень иммунитета от COVID-19 в стране составляет чуть более 45%. При этом еще во время послания Федеральному собранию Владимир Путин давал поручение к осени достигнуть 80% с учетом переболевших.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html

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владимир путин, россия