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Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Украинские военные провели учения у границы с Крымом - РИА Новости, 20.10.2021
Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Украинские военные провели учения по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники противника на полигоне в Херсонской области, вблизи границы с... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:43
2021-10-20T09:45
в мире
украина
республика крым
херсонская область
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Украинские военные провели учения по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники противника на полигоне в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, сообщила в среду пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины."В группировке войск "Юг", которое подчинено командованию объединенных сил ВСУ, на одном из самых угрожающих направлений проведена тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника. Мероприятие прошло на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области, неподалеку административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По данным пресс-службы, военные на учениях демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям. По легенде учений, в ходе обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешел в атаку. Для сдерживания наступления к морским пехотинцам прибыло противотанковое подразделение."Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель - поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов. Во время тренировок, противотанкисты показали, что в случае резкого изменения обстановки, в случае необходимости - они будут готовы качественно выполнить поставленную задачу", - цитирует пресс-служба командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
https://ria.ru/20210914/ukraina-1750068554.html
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в мире, украина, республика крым, херсонская область , вооруженные силы украины
09:43 20.10.2021 (обновлено: 09:45 20.10.2021)
 
Украинские военные провели учения у границы с Крымом

Украинские военные провели учения по реагированию на прорыв противника у границы с Крымом

© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Украинские военные провели учения по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники противника на полигоне в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, сообщила в среду пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.
"В группировке войск "Юг", которое подчинено командованию объединенных сил ВСУ, на одном из самых угрожающих направлений проведена тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника. Мероприятие прошло на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области, неподалеку административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
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По данным пресс-службы, военные на учениях демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям. По легенде учений, в ходе обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешел в атаку. Для сдерживания наступления к морским пехотинцам прибыло противотанковое подразделение.
"Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель - поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов. Во время тренировок, противотанкисты показали, что в случае резкого изменения обстановки, в случае необходимости - они будут готовы качественно выполнить поставленную задачу", - цитирует пресс-служба командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
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