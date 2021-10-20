https://ria.ru/20211020/tyutchev-1755534529.html

Тютчев. Поэт подспудных смыслов жизни

Тютчев. Поэт подспудных смыслов жизни - РИА Новости, 21.10.2021

Тютчев. Поэт подспудных смыслов жизни

Всего на четыре года младше Пушкина, автор стихов "люблю грозу в начале мая…" кажется нам если не современником, то каким-то вневременным явлением. Прозрачность и чистота его языка позволяют понять глубины его поэтической мысли. Может быть, самый умный русский поэт 19-го века, он сомневается в силе разума и безумно смел в отражении своих чувств.

2021-10-20T14:00

2021-10-20T14:00

2021-10-21T10:59

подкаст "заговор классиков"

подкаст

образование

литература

федор тютчев

виктор ерофеев

а. с. пушкин

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Тютчев. Поэт подспудных смыслов жизни Всего на четыре года младше Пушкина, автор стихов "люблю грозу в начале мая…" кажется нам если не современником, то каким-то вневременным явлением. Прозрачность и чистота его языка позволяют понять глубины его поэтической мысли. Может быть, самый умный русский поэт 19-го века, он сомневается в силе разума и безумно смел в отражении своих чувств. audio/mpeg

Тютчев. Поэт подспудных смыслов жизни Всего на четыре года младше Пушкина, автор стихов "люблю грозу в начале мая…" кажется нам если не современником, то каким-то вневременным явлением. Прозрачность и чистота его языка позволяют понять глубины его поэтической мысли. Может быть, самый умный русский поэт 19-го века, он сомневается в силе разума и безумно смел в отражении своих чувств. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, аудио, образование, литература, федор тютчев, виктор ерофеев, а. с. пушкин, россия, культура