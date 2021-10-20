https://ria.ru/20211020/tyulpany-1755320049.html

В Москве начали высадку тюльпанов

В Москве начали высадку тюльпанов - РИА Новости, 20.10.2021

В Москве начали высадку тюльпанов

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к высадке тюльпанов, сообщает в среду пресс-служба комплекса. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:43

2021-10-20T08:43

2021-10-20T08:43

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к высадке тюльпанов, сообщает в среду пресс-служба комплекса."Запланирована высадка почти 14 млн тюльпанов, работы завершатся до конца недели, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что после высадки цветники задекорируют разноцветной древесной щепой. Она поможет защитить луковицы от сильных морозов и послужит украшением цветников зимой."Тюльпаны разнообразных сортов, среди которых "стронг голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "апельдорн", белые "роял вирджин" и нежно-розовые "шуга лав", распустятся к майским праздникам. Самые эффектные клумбы с луковичными расцветут в парке Победы на Поклонной горе, в сквере у кинотеатра "Орион", на территории ГКБ № 64, на Рублевском и Дмитровском шоссе, Ленинском проспекте и Проспекте Андропова", - говорится в сообщении.

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москва

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы