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В Минздраве предупредили о всплеске заболеваемости туберкулезом
В Минздраве предупредили о всплеске заболеваемости туберкулезом - РИА Новости, 20.10.2021
В Минздраве предупредили о всплеске заболеваемости туберкулезом
Увеличение заболеваемости туберкулезом, причем в запущенной форме, ожидается в 2021 году в России из-за того, что во время пандемии были приостановлены... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:53
2021-10-20T12:01
общество
туберкулез
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Увеличение заболеваемости туберкулезом, причем в запущенной форме, ожидается в 2021 году в России из-за того, что во время пандемии были приостановлены профилактические осмотры и выявлено меньше больных, заявила директор ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава РФ, главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева."Профосмотры у нас тоже были потеряны в прошлом году, и, по нашим данным, примерно 12% больных туберкулезом не были выявлены... Это значит, что в 2021 году мы ожидаем увеличения заболеваемости, причём увеличение заболеваемости запущенными формами, заразными формами",- сказала Васильева на конференции "Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней: эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты".Она отметила, что на ранней стадии туберкулез не заразен, но если больной приходит уже с жалобами, то он, как правило, заразен и мог передать болезнь другим людям. По словам Васильевой, из-за роста заболеваемости туберкулезом может увеличиться и смертность от него.
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общество, туберкулез, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:53 20.10.2021 (обновлено: 12:01 20.10.2021)
 
В Минздраве предупредили о всплеске заболеваемости туберкулезом

Фтизиатр Васильева: из-за пандемии COVID-19 ожидается рост заболеваемости туберкулезом

© Depositphotos / GekaSkrРеакция Манту
Реакция Манту - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Depositphotos / GekaSkr
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Увеличение заболеваемости туберкулезом, причем в запущенной форме, ожидается в 2021 году в России из-за того, что во время пандемии были приостановлены профилактические осмотры и выявлено меньше больных, заявила директор ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава РФ, главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.
"Профосмотры у нас тоже были потеряны в прошлом году, и, по нашим данным, примерно 12% больных туберкулезом не были выявлены... Это значит, что в 2021 году мы ожидаем увеличения заболеваемости, причём увеличение заболеваемости запущенными формами, заразными формами",- сказала Васильева на конференции "Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней: эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты".
Она отметила, что на ранней стадии туберкулез не заразен, но если больной приходит уже с жалобами, то он, как правило, заразен и мог передать болезнь другим людям. По словам Васильевой, из-за роста заболеваемости туберкулезом может увеличиться и смертность от него.
Врач - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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