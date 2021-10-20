https://ria.ru/20211020/tseny-1755477253.html

В России подешевели лук и капуста

В России подешевели лук и капуста - РИА Новости, 20.10.2021

В России подешевели лук и капуста

Рост цен на огурцы в России с 12 по 18 октября резко ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на помидоры - почти не изменился, на картофель – продолжил... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:54

2021-10-20T19:54

2021-10-20T19:54

экономика

продукты

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Рост цен на огурцы в России с 12 по 18 октября резко ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на помидоры - почти не изменился, на картофель – продолжил замедляться, а капуста подешевела, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 2,3%, тогда как за предыдущий период, с 5 по 11 октября, они повысились в среднем на 1,8%.В частности, картофель с 12 по 18 октября подорожал на 3,62% (за предыдущий отчетный период - на 4,35%), свежие огурцы - на 14,26% (неделей ранее - на 10,85%), помидоры - на 9,92% (до этого на 9,66%).Свежая белокочанная капуста подешевела на 0,05% (на прошлой неделе ее цена выросла на 0,17%). В свою очередь репчатый лук подешевел на 0,9% (неделей ранее - на 0,31%), морковь - на 0,35% (на прошлой неделе - на 0,98%), яблоки - на 1,2% (до этого на 1,38%).С начала года к 18 октября картофель в России подорожал на 43,95%, капуста - на 86,4%, лук - на 19,98%, морковь - на 30,9%. Огурцы с начала года подешевели на 29,26%, помидоры - на 8,51%, яблоки - на 3,27%.С 12 по 18 октября в России подорожали пастеризованное и стерилизованное молоко - на 0,7% и 0,6%; маргарин и черный чай - на 0,5%; свинина, сосиски, сардельки, сливочное масло, сметана, жирный творог и сычужные сыры - на 0,4%; печенье - на 0,3%; вареные колбасы и водка - на 0,2%; говядина и мороженая рыба - на 0,1%. В свою очередь баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы и соль подешевели на 0,1%.Рост цен на сахар и гречку в России с 12 по 18 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, темпы роста цен на мясо кур и подсолнечное масло почти не изменились, а удорожание яиц замедлилось, следует из данных Росстата.Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 1,5%, в том числе в 58 субъектах - на 0,1-2%, в 16 - на 2,1-5,8%. В пяти субъектах цены не изменились, еще в шести - снизились на 0,1-0,8%. За предыдущую неделю, с 5 по 11 октября, мясо кур подорожало на 1,52%, а с начала года по 18 октября цена на него выросла на 24,48%.Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 2,79% (с 5 по 11 октября - на 3,31%, а с начала года - на 1,95%). В 57 субъектах цены выросли на 0,1-4%, в 24 регионах - на 4,1-9,6%. "В Магаданской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В Республике Крым цены на яйца куриные снизились на 1,9%, Вологодской области – на 0,9%", - указывает Росстат.Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,81%, в том числе в 68 регионах страны - на 0,1-2%, в шести - на 2,1-4,2%. "В трех субъектах цены не изменились. В восьми субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,9%", - сообщает статистическое ведомство. С 5 по 11 октября цены на сахар выросли на 0,46%, а с начала года по 18 октября - прибавили 5,86%.Подсолнечное масло стало дороже на 0,11%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,12%. В 37 субъектах РФ оно выросло в стоимости на 0,1-4,1%, в 26 субъектах цены не изменились, в 22 - снизились на 0,1-1%. С начала года по 18 октября подсолнечное масло подорожало на 6,12%.Гречка с 12 по 18 октября выросла в цене на 1,03%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,88%, а с начала года цены поднялись на 14,07%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,36% (за предыдущий период - на 0,61%, рост с начала года - на 6,04%), черный хлеб - на 0,28% (за предыдущий период - на 0,42%, с начала года - на 5,62%), макаронные изделия - на 0,41% (после роста на 0,38%, с начала года цены увеличились на 7,88%).Вермишель повысилась в цене на 0,53% (за предыдущий период - увеличение на 0,16%, рост с начала года - 7,65%). Цены на белый хлеб выросли на 0,15% (неделей ранее - на 0,52%, рост с начала года - на 5,54%). Цены на рис увеличились на 0,36% (неделей ранее - на 0,38%, с начала года - выросли на 3,55%), на пшено - снизились на 0,22% (за предыдущий период - тоже снизились на 0,22%, с начала года - на 3,6%).

https://ria.ru/20211020/tseny-1755424623.html

https://ria.ru/20211020/selkhozproduktsiya-1755422583.html

https://ria.ru/20211020/tseny-1755306115.html

https://ria.ru/20211018/ovsyanka-1754995257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия