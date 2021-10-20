https://ria.ru/20211020/tseny-1755424623.html

Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты

Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты - РИА Новости, 20.10.2021

Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты

Нужно представить комплекс мер для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:52

2021-10-20T15:52

2021-10-20T16:19

экономика

продукты

владимир путин

россия

михаил мишустин

цены на нефть

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Нужно представить комплекс мер для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин.На совещании с членами правительства глава государства отметил, что как только цены на удобрения, производимые на основе газа, будут расти, возникнет соблазн и у российских производителей реализовывать все по высоким ценам."Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, нужно и представить комплекс мер, которые бы, безусловно, обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и соответственно сдерживали бы рост цен и на продовольствие", - сказал Путин.Он просил правительство и лично премьер-министра РФ Михаила Мишустина организовать эту работу."Не только анализ провести, как предложил сейчас Александр Валентинович (Новак - прим.ред.), но и предложить комплекс мер. Комплекс именно. Направленный на нивелирование негативных последствий, которые могут происходить на мировых рынках и так или иначе могут отражаться на нашей экономике", - добавил Путин.По его словам, это должны быть "спокойные, не какие-то алярмистские решения, а выверенные, заранее подготовленные и просчитанные"."Принято, Владимир Владимирович", - ответил Мишустин.

https://ria.ru/20211020/selkhozproduktsiya-1755422583.html

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экономика, продукты, владимир путин, россия, михаил мишустин, цены на нефть