https://ria.ru/20211020/tseny-1755424623.html
Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты
Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты - РИА Новости, 20.10.2021
Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты
Нужно представить комплекс мер для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:52
2021-10-20T15:52
2021-10-20T16:19
экономика
продукты
владимир путин
россия
михаил мишустин
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754039367_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_fc6b34335f62fdbe78c8c56a1be343d0.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Нужно представить комплекс мер для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин.На совещании с членами правительства глава государства отметил, что как только цены на удобрения, производимые на основе газа, будут расти, возникнет соблазн и у российских производителей реализовывать все по высоким ценам."Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, нужно и представить комплекс мер, которые бы, безусловно, обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и соответственно сдерживали бы рост цен и на продовольствие", - сказал Путин.Он просил правительство и лично премьер-министра РФ Михаила Мишустина организовать эту работу."Не только анализ провести, как предложил сейчас Александр Валентинович (Новак - прим.ред.), но и предложить комплекс мер. Комплекс именно. Направленный на нивелирование негативных последствий, которые могут происходить на мировых рынках и так или иначе могут отражаться на нашей экономике", - добавил Путин.По его словам, это должны быть "спокойные, не какие-то алярмистские решения, а выверенные, заранее подготовленные и просчитанные"."Принято, Владимир Владимирович", - ответил Мишустин.
https://ria.ru/20211020/selkhozproduktsiya-1755422583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754039367_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_ccbb4b929b49df69db756e7f71f38c4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, продукты, владимир путин, россия, михаил мишустин, цены на нефть
15:52 20.10.2021 (обновлено: 16:19 20.10.2021)
Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты
Путин поручил разработать меры по сдерживанию цен на продукты и поддержке агрокомплекса
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Нужно представить комплекс мер для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин
.
На совещании с членами правительства глава государства отметил, что как только цены на удобрения, производимые на основе газа, будут расти, возникнет соблазн и у российских производителей реализовывать все по высоким ценам.
"Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, нужно и представить комплекс мер, которые бы, безусловно, обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и соответственно сдерживали бы рост цен и на продовольствие", - сказал Путин.
Он просил правительство и лично премьер-министра РФ Михаила Мишустина
организовать эту работу.
"Не только анализ провести, как предложил сейчас Александр Валентинович (Новак - прим.ред.), но и предложить комплекс мер. Комплекс именно. Направленный на нивелирование негативных последствий, которые могут происходить на мировых рынках и так или иначе могут отражаться на нашей экономике", - добавил Путин.
По его словам, это должны быть "спокойные, не какие-то алярмистские решения, а выверенные, заранее подготовленные и просчитанные".
"Принято, Владимир Владимирович", - ответил Мишустин.