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Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты
Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты - РИА Новости, 20.10.2021
Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты
Нужно представить комплекс мер для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:52
2021-10-20T16:19
экономика
продукты
владимир путин
россия
михаил мишустин
цены на нефть
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Нужно представить комплекс мер для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин.На совещании с членами правительства глава государства отметил, что как только цены на удобрения, производимые на основе газа, будут расти, возникнет соблазн и у российских производителей реализовывать все по высоким ценам."Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, нужно и представить комплекс мер, которые бы, безусловно, обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и соответственно сдерживали бы рост цен и на продовольствие", - сказал Путин.Он просил правительство и лично премьер-министра РФ Михаила Мишустина организовать эту работу."Не только анализ провести, как предложил сейчас Александр Валентинович (Новак - прим.ред.), но и предложить комплекс мер. Комплекс именно. Направленный на нивелирование негативных последствий, которые могут происходить на мировых рынках и так или иначе могут отражаться на нашей экономике", - добавил Путин.По его словам, это должны быть "спокойные, не какие-то алярмистские решения, а выверенные, заранее подготовленные и просчитанные"."Принято, Владимир Владимирович", - ответил Мишустин.
https://ria.ru/20211020/selkhozproduktsiya-1755422583.html
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экономика, продукты, владимир путин, россия, михаил мишустин, цены на нефть
15:52 20.10.2021 (обновлено: 16:19 20.10.2021)
 
Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты

Путин поручил разработать меры по сдерживанию цен на продукты и поддержке агрокомплекса

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса
Президент РФ Владимир Путин провел совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Нужно представить комплекс мер для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин.
На совещании с членами правительства глава государства отметил, что как только цены на удобрения, производимые на основе газа, будут расти, возникнет соблазн и у российских производителей реализовывать все по высоким ценам.
"Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, нужно и представить комплекс мер, которые бы, безусловно, обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и соответственно сдерживали бы рост цен и на продовольствие", - сказал Путин.
Он просил правительство и лично премьер-министра РФ Михаила Мишустина организовать эту работу.
"Не только анализ провести, как предложил сейчас Александр Валентинович (Новак - прим.ред.), но и предложить комплекс мер. Комплекс именно. Направленный на нивелирование негативных последствий, которые могут происходить на мировых рынках и так или иначе могут отражаться на нашей экономике", - добавил Путин.
По его словам, это должны быть "спокойные, не какие-то алярмистские решения, а выверенные, заранее подготовленные и просчитанные".
"Принято, Владимир Владимирович", - ответил Мишустин.
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ЭкономикаПродуктыВладимир ПутинРоссияМихаил МишустинЦены на нефть
 
 
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