https://ria.ru/20211020/tseny-1755306115.html

Что не подорожает в ближайшее время

Россиянам назвали товары, цены на которые не вырастут - РИА Новости, 20.10.2021

Что не подорожает в ближайшее время

На некоторые товары в ближайшее время цены не вырастут в связи с повышенным предложением или низким спросом, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T01:16

2021-10-20T01:16

2021-10-20T01:16

экономика

рэу имени г. в. плеханова

цены

россия

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. На некоторые товары в ближайшее время цены не вырастут в связи с повышенным предложением или низким спросом, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.Так, в этом году наблюдался высокий урожай яблок, поэтому и цены на них расти не должны. Также, у производителей ряда стройматериалов накопились большие остатки нераспроданных товаров (из-за высоких цен ранее), поэтому здесь цены также не будут расти, а возможно и снизятся. Кроме того, в цене должны снизиться туристические услуги из-за окончания сезона отпусков, считает эксперт.При этом, если вы планируете покупку гаджета, то лучше поторопиться: цены на эти товары продолжат рост из-за сокращения объемов выпуска, предупредила эксперт.

https://ria.ru/20211016/tseny-1754828256.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рэу имени г. в. плеханова, цены, россия