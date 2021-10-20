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Что не подорожает в ближайшее время
Россиянам назвали товары, цены на которые не вырастут - РИА Новости, 20.10.2021
Что не подорожает в ближайшее время
На некоторые товары в ближайшее время цены не вырастут в связи с повышенным предложением или низким спросом, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T01:16
2021-10-20T01:16
2021-10-20T01:16
экономика
рэу имени г. в. плеханова
цены
россия
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. На некоторые товары в ближайшее время цены не вырастут в связи с повышенным предложением или низким спросом, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.Так, в этом году наблюдался высокий урожай яблок, поэтому и цены на них расти не должны. Также, у производителей ряда стройматериалов накопились большие остатки нераспроданных товаров (из-за высоких цен ранее), поэтому здесь цены также не будут расти, а возможно и снизятся. Кроме того, в цене должны снизиться туристические услуги из-за окончания сезона отпусков, считает эксперт.При этом, если вы планируете покупку гаджета, то лучше поторопиться: цены на эти товары продолжат рост из-за сокращения объемов выпуска, предупредила эксперт.
https://ria.ru/20211016/tseny-1754828256.html
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, цены, россия
Россиянам назвали товары, цены на которые не вырастут
Финансист Долгова сообщила, что цены на яблоки и стройматериалы в России расти не будут