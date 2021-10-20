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Религия
https://ria.ru/20211020/transgumanizm-1755366721.html
В РПЦ раскритиковали идею трансгуманизма
В РПЦ раскритиковали идею трансгуманизма - РИА Новости, 20.10.2021
В РПЦ раскритиковали идею трансгуманизма
Тоталитарный трансгуманизм ставит ложные задачи, уводит общественную дискуссию от вопросов о надобности бессмертия как такового "в условиях исчерпаемой... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:16
2021-10-20T12:19
религия
игорь ашманов
александр абрамов
русская православная церковь
россия
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КЛЯЗЬМА (Московская область), 20 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Тоталитарный трансгуманизм ставит ложные задачи, уводит общественную дискуссию от вопросов о надобности бессмертия как такового "в условиях исчерпаемой Вселенной", о свободе и праве человека быть религиозным, а также о реальной помощи страждущим, в результате чего неверно распределяются ресурсы, считает секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви протоиерей Александр Абрамов."Тоталитарный трансгуманизм ставит ложные задачи и утверждает ложные посылы", - заявил он во вторник на IX Международном фестивале "Вера и слово". Крупнейший форум Русской православной церкви на тему "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации" проходит 18-22 октября в подмосковном пансионате "Клязьма" с участием видных представителей духовенства, журналистов и экспертов в области информационных и биотехнологий. Одна из главных дискуссий посвящена "бессмертию", цифровому и биологическому."Мы имеем дело с агрессивной атакой тоталитарного трансгуманизма на позиции мирного, тихого, патриархального и вполне себе спокойного обычного человеческого общества. Обычное человеческое общество говорит: есть проблемы, многие из которых не удается решить... Но мы живем, в случае религиозном, христианском, - в уповании на милость Божию, веря во спасение", - сказал Абрамов.Трансгуманизм же, отметил он, гласит, что "все на свете можно решить, с помощью техники". "Слава Богу, чаще всего это остается болтовней. Темп технических преобразований хотя и высокий, но не настолько, как это описывалось в 50-60-е годы в период грандиозного технооптимизма. А если взять фантастические произведения: по состоянию на 2020 год мы уже должны были основывать колонии за пределами галактики… Официально трансгуманизм существует с 1957 года: за все это время - оставим в стороне великие свершения - удалось найти радикальное средство от насморка? – Нет!" - констатировал эксперт.По его словам, стремление науки к бессмертию ведет к обострению ряда проблем, в числе которых исчерпаемость жизненного пространства и ресурсов. "Идеологическое бессмертие (даже в том случае, если будет устранена гибель от несчастного случая, что противоречит всем мыслимым физическим законам) – что будет делать этот человек в условиях исчерпаемой Вселенной? Земля-то не становится бессмертной, ее ресурсы не становятся бессмертными! Ты сделаешь все на свете, а дальше – что ты будешь делать? На эти вопросы никто отвечать не собирается…" - предостерег Абрамов.У трансгуманизма, добавил он, есть идея "синдрома Бога". "То есть, гипотеза Бога и слова о Нем ни в коем случае не должны учитываться, потому что они-де не научны. Но те, кто любит фантастику, знают: с появлением жанра киберпанка возникла концепция "хайтек - лоулайф" - чем выше технологии, тем ниже уровень социальной организации, тем жестче и иерархичнее организована жизнь. И в этом смысле, "под сурдинку" разного рода коммерчески мотивированных разговоров, устраняются из поля дискуссии такие вещи, как человеческая свобода, его выбор, как право человека быть религиозным, как вопрос о надобности бессмертия как такового в тех случаях, если это бессмертие (даже будучи достижимо) противоречит вашему идеалу", - сказал Абрамов.По его мнению, если в основе всех этих рассуждений лежит не идея "самосовершенствования человека", а идея "обязательного его улучшения со стороны контролирующих органов или еще кого бы то ни было", то получается, что человеку не предоставляется модели развития, отличной от заданной."Это заставляет, во всяком случае, на фоне общественного восприятия, недолжным образом перераспределять ресурсы", - подчеркнул священнослужитель. Он привел в пример тяжелейшую форму деменции, болезнь Альцгеймера, которой страдают миллионы людей и которая пока не побеждена, - по словам Абрамова, на ее исследования отводится не так много денег, как следовало бы."Церковный голос должен быть возвышен в пользу инициатив, приносящих реальную пользу страждущим людям… На исследования механизма старения, механизма взаимодействия человека с человека в технологическом мире и этики разработчика, а не на мистифицированные занятия, которые нас отправляют в нелепые и недействующие грезы", - убежден Абрамов.Созданная недавно Синодальная комиссия по биоэтике, по его словам, будет заниматься вопросами классической биоэтики, рождения и смерти, достойного ухода из жизни, ощущения человеком себя в технически преобразующемся мире, социальной ответственности перед уязвимыми группами людей. "Тема эвтаназии у нас не за горами… Боюсь, что через 5-7 лет мы будем с ней сталкиваться в индустриальных масштабах", - предостерег Абрамов."Кстати, у всех деятелей трансгуманизма, если вы зайдете на их ключевые сайты, на первых же страницах: криоконсервация стоит столько-то, создание оцифрованного архива ваших воспоминаний – столько-то – так что это чисто коммерческие проекты", - уверен эксперт.В свою очередь известный эксперт в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов высказался о цифровом бессмертии, которое, по его мнению, невозможно. "Перенести человеческое сознание в компьютер нельзя", - сказал Ашманов. Тем не менее, по его словам, биотехнологии сегодня стали "новой религией", в которой есть "свои жрецы – программисты", мифы о личном бессмертии и благоденствии, когда будет "не нужно работать" и наступит "рай на земле здесь и сейчас".При этом он, как и ряд другими участников дискуссии, констатировал, что мы уже "живем в виртуальной реальности", навязываемой в том числе программистами с "алгоритмическим мышлением" и рекламными трендами. И существует угроза, что человечество "просто вымрет", если не заняться всерьез основной проблемой – "отношением к рождению детей". Участвуя в создании "этического кодекса искусственного интеллекта" в России, Ашманов акцентирует внимание на том, что "человек должен быть в центре всего" и "за решения всегда отвечает человек".Кандидат биологических наук протоиерей Владимир Духович и секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви протоиерей Александр Абрамов в своих выступлениях на фестивале предостерегли от опасных "богоборческих" устремлений к биологическому бессмертию в условиях "исчерпаемых ресурсов" Вселенной.Каким образом все-таки можно и нужно стремиться к долголетию, рассказал в ходе дискуссии епископ Переславский и Угличский Феоктист, возглавляющий группу, которая занимается проблемами развития искусственного интеллекта и новыми информационными технологиями. "Когда мы говорим об антиэйдж, то мне думается, что если это история про здоровый образ жизни, про правильное питание и так далее, то это очень здорово. Все же Бог нам 120 лет обещал… А когда человек озадачен технологиями – в этом есть какой-то обман", - полагает епископ.
https://ria.ru/20211014/tsifra-1754611066.html
https://ria.ru/20210331/tsifrovizatsiya-1603650319.html
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игорь ашманов, александр абрамов, русская православная церковь, россия
12:16 20.10.2021 (обновлено: 12:19 20.10.2021)
 

В РПЦ раскритиковали идею трансгуманизма

© РИА Новости / Ольга ЛипичВыступление секретаря Синодальной комиссии по биоэтике протоиерея Александра Абрамова на фестивале "Вера и слово" во время дискуссии о бессмертии
Выступление секретаря Синодальной комиссии по биоэтике протоиерея Александра Абрамова на фестивале Вера и слово во время дискуссии о бессмертии - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Ольга Липич
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КЛЯЗЬМА (Московская область), 20 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Тоталитарный трансгуманизм ставит ложные задачи, уводит общественную дискуссию от вопросов о надобности бессмертия как такового "в условиях исчерпаемой Вселенной", о свободе и праве человека быть религиозным, а также о реальной помощи страждущим, в результате чего неверно распределяются ресурсы, считает секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви протоиерей Александр Абрамов.
"Тоталитарный трансгуманизм ставит ложные задачи и утверждает ложные посылы", - заявил он во вторник на IX Международном фестивале "Вера и слово". Крупнейший форум Русской православной церкви на тему "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации" проходит 18-22 октября в подмосковном пансионате "Клязьма" с участием видных представителей духовенства, журналистов и экспертов в области информационных и биотехнологий. Одна из главных дискуссий посвящена "бессмертию", цифровому и биологическому.
"Мы имеем дело с агрессивной атакой тоталитарного трансгуманизма на позиции мирного, тихого, патриархального и вполне себе спокойного обычного человеческого общества. Обычное человеческое общество говорит: есть проблемы, многие из которых не удается решить... Но мы живем, в случае религиозном, христианском, - в уповании на милость Божию, веря во спасение", - сказал Абрамов.
Трансгуманизм же, отметил он, гласит, что "все на свете можно решить, с помощью техники". "Слава Богу, чаще всего это остается болтовней. Темп технических преобразований хотя и высокий, но не настолько, как это описывалось в 50-60-е годы в период грандиозного технооптимизма. А если взять фантастические произведения: по состоянию на 2020 год мы уже должны были основывать колонии за пределами галактики… Официально трансгуманизм существует с 1957 года: за все это время - оставим в стороне великие свершения - удалось найти радикальное средство от насморка? – Нет!" - констатировал эксперт.
© РИА Новости / Ольга ЛипичIX Международный фестиваль "Вера и слово"
IX Международный фестиваль Вера и слово - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Ольга Липич
IX Международный фестиваль "Вера и слово"
По его словам, стремление науки к бессмертию ведет к обострению ряда проблем, в числе которых исчерпаемость жизненного пространства и ресурсов. "Идеологическое бессмертие (даже в том случае, если будет устранена гибель от несчастного случая, что противоречит всем мыслимым физическим законам) – что будет делать этот человек в условиях исчерпаемой Вселенной? Земля-то не становится бессмертной, ее ресурсы не становятся бессмертными! Ты сделаешь все на свете, а дальше – что ты будешь делать? На эти вопросы никто отвечать не собирается…" - предостерег Абрамов.
У трансгуманизма, добавил он, есть идея "синдрома Бога". "То есть, гипотеза Бога и слова о Нем ни в коем случае не должны учитываться, потому что они-де не научны. Но те, кто любит фантастику, знают: с появлением жанра киберпанка возникла концепция "хайтек - лоулайф" - чем выше технологии, тем ниже уровень социальной организации, тем жестче и иерархичнее организована жизнь. И в этом смысле, "под сурдинку" разного рода коммерчески мотивированных разговоров, устраняются из поля дискуссии такие вещи, как человеческая свобода, его выбор, как право человека быть религиозным, как вопрос о надобности бессмертия как такового в тех случаях, если это бессмертие (даже будучи достижимо) противоречит вашему идеалу", - сказал Абрамов.
По его мнению, если в основе всех этих рассуждений лежит не идея "самосовершенствования человека", а идея "обязательного его улучшения со стороны контролирующих органов или еще кого бы то ни было", то получается, что человеку не предоставляется модели развития, отличной от заданной.
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"Это заставляет, во всяком случае, на фоне общественного восприятия, недолжным образом перераспределять ресурсы", - подчеркнул священнослужитель. Он привел в пример тяжелейшую форму деменции, болезнь Альцгеймера, которой страдают миллионы людей и которая пока не побеждена, - по словам Абрамова, на ее исследования отводится не так много денег, как следовало бы.
"Церковный голос должен быть возвышен в пользу инициатив, приносящих реальную пользу страждущим людям… На исследования механизма старения, механизма взаимодействия человека с человека в технологическом мире и этики разработчика, а не на мистифицированные занятия, которые нас отправляют в нелепые и недействующие грезы", - убежден Абрамов.
Созданная недавно Синодальная комиссия по биоэтике, по его словам, будет заниматься вопросами классической биоэтики, рождения и смерти, достойного ухода из жизни, ощущения человеком себя в технически преобразующемся мире, социальной ответственности перед уязвимыми группами людей. "Тема эвтаназии у нас не за горами… Боюсь, что через 5-7 лет мы будем с ней сталкиваться в индустриальных масштабах", - предостерег Абрамов.
"Кстати, у всех деятелей трансгуманизма, если вы зайдете на их ключевые сайты, на первых же страницах: криоконсервация стоит столько-то, создание оцифрованного архива ваших воспоминаний – столько-то – так что это чисто коммерческие проекты", - уверен эксперт.
В свою очередь известный эксперт в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов высказался о цифровом бессмертии, которое, по его мнению, невозможно.
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"Перенести человеческое сознание в компьютер нельзя", - сказал Ашманов. Тем не менее, по его словам, биотехнологии сегодня стали "новой религией", в которой есть "свои жрецы – программисты", мифы о личном бессмертии и благоденствии, когда будет "не нужно работать" и наступит "рай на земле здесь и сейчас".

При этом он, как и ряд другими участников дискуссии, констатировал, что мы уже "живем в виртуальной реальности", навязываемой в том числе программистами с "алгоритмическим мышлением" и рекламными трендами. И существует угроза, что человечество "просто вымрет", если не заняться всерьез основной проблемой – "отношением к рождению детей". Участвуя в создании "этического кодекса искусственного интеллекта" в России, Ашманов акцентирует внимание на том, что "человек должен быть в центре всего" и "за решения всегда отвечает человек".

Кандидат биологических наук протоиерей Владимир Духович и секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви протоиерей Александр Абрамов в своих выступлениях на фестивале предостерегли от опасных "богоборческих" устремлений к биологическому бессмертию в условиях "исчерпаемых ресурсов" Вселенной.

Каким образом все-таки можно и нужно стремиться к долголетию, рассказал в ходе дискуссии епископ Переславский и Угличский Феоктист, возглавляющий группу, которая занимается проблемами развития искусственного интеллекта и новыми информационными технологиями. "Когда мы говорим об антиэйдж, то мне думается, что если это история про здоровый образ жизни, про правильное питание и так далее, то это очень здорово. Все же Бог нам 120 лет обещал… А когда человек озадачен технологиями – в этом есть какой-то обман", - полагает епископ.
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