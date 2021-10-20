12:16 20.10.2021 (обновлено: 12:19 20.10.2021)
В РПЦ раскритиковали идею трансгуманизма
© РИА Новости / Ольга ЛипичВыступление секретаря Синодальной комиссии по биоэтике протоиерея Александра Абрамова на фестивале "Вера и слово" во время дискуссии о бессмертии
КЛЯЗЬМА (Московская область), 20 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Тоталитарный трансгуманизм ставит ложные задачи, уводит общественную дискуссию от вопросов о надобности бессмертия как такового "в условиях исчерпаемой Вселенной", о свободе и праве человека быть религиозным, а также о реальной помощи страждущим, в результате чего неверно распределяются ресурсы, считает секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви протоиерей Александр Абрамов.
"Тоталитарный трансгуманизм ставит ложные задачи и утверждает ложные посылы", - заявил он во вторник на IX Международном фестивале "Вера и слово". Крупнейший форум Русской православной церкви на тему "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации" проходит 18-22 октября в подмосковном пансионате "Клязьма" с участием видных представителей духовенства, журналистов и экспертов в области информационных и биотехнологий. Одна из главных дискуссий посвящена "бессмертию", цифровому и биологическому.
"Мы имеем дело с агрессивной атакой тоталитарного трансгуманизма на позиции мирного, тихого, патриархального и вполне себе спокойного обычного человеческого общества. Обычное человеческое общество говорит: есть проблемы, многие из которых не удается решить... Но мы живем, в случае религиозном, христианском, - в уповании на милость Божию, веря во спасение", - сказал Абрамов.
Трансгуманизм же, отметил он, гласит, что "все на свете можно решить, с помощью техники". "Слава Богу, чаще всего это остается болтовней. Темп технических преобразований хотя и высокий, но не настолько, как это описывалось в 50-60-е годы в период грандиозного технооптимизма. А если взять фантастические произведения: по состоянию на 2020 год мы уже должны были основывать колонии за пределами галактики… Официально трансгуманизм существует с 1957 года: за все это время - оставим в стороне великие свершения - удалось найти радикальное средство от насморка? – Нет!" - констатировал эксперт.
IX Международный фестиваль "Вера и слово"
По его словам, стремление науки к бессмертию ведет к обострению ряда проблем, в числе которых исчерпаемость жизненного пространства и ресурсов. "Идеологическое бессмертие (даже в том случае, если будет устранена гибель от несчастного случая, что противоречит всем мыслимым физическим законам) – что будет делать этот человек в условиях исчерпаемой Вселенной? Земля-то не становится бессмертной, ее ресурсы не становятся бессмертными! Ты сделаешь все на свете, а дальше – что ты будешь делать? На эти вопросы никто отвечать не собирается…" - предостерег Абрамов.
У трансгуманизма, добавил он, есть идея "синдрома Бога". "То есть, гипотеза Бога и слова о Нем ни в коем случае не должны учитываться, потому что они-де не научны. Но те, кто любит фантастику, знают: с появлением жанра киберпанка возникла концепция "хайтек - лоулайф" - чем выше технологии, тем ниже уровень социальной организации, тем жестче и иерархичнее организована жизнь. И в этом смысле, "под сурдинку" разного рода коммерчески мотивированных разговоров, устраняются из поля дискуссии такие вещи, как человеческая свобода, его выбор, как право человека быть религиозным, как вопрос о надобности бессмертия как такового в тех случаях, если это бессмертие (даже будучи достижимо) противоречит вашему идеалу", - сказал Абрамов.
По его мнению, если в основе всех этих рассуждений лежит не идея "самосовершенствования человека", а идея "обязательного его улучшения со стороны контролирующих органов или еще кого бы то ни было", то получается, что человеку не предоставляется модели развития, отличной от заданной.
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"Это заставляет, во всяком случае, на фоне общественного восприятия, недолжным образом перераспределять ресурсы", - подчеркнул священнослужитель. Он привел в пример тяжелейшую форму деменции, болезнь Альцгеймера, которой страдают миллионы людей и которая пока не побеждена, - по словам Абрамова, на ее исследования отводится не так много денег, как следовало бы.
"Церковный голос должен быть возвышен в пользу инициатив, приносящих реальную пользу страждущим людям… На исследования механизма старения, механизма взаимодействия человека с человека в технологическом мире и этики разработчика, а не на мистифицированные занятия, которые нас отправляют в нелепые и недействующие грезы", - убежден Абрамов.
Созданная недавно Синодальная комиссия по биоэтике, по его словам, будет заниматься вопросами классической биоэтики, рождения и смерти, достойного ухода из жизни, ощущения человеком себя в технически преобразующемся мире, социальной ответственности перед уязвимыми группами людей. "Тема эвтаназии у нас не за горами… Боюсь, что через 5-7 лет мы будем с ней сталкиваться в индустриальных масштабах", - предостерег Абрамов.
"Кстати, у всех деятелей трансгуманизма, если вы зайдете на их ключевые сайты, на первых же страницах: криоконсервация стоит столько-то, создание оцифрованного архива ваших воспоминаний – столько-то – так что это чисто коммерческие проекты", - уверен эксперт.
В свою очередь известный эксперт в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов высказался о цифровом бессмертии, которое, по его мнению, невозможно.
"Перенести человеческое сознание в компьютер нельзя", - сказал Ашманов. Тем не менее, по его словам, биотехнологии сегодня стали "новой религией", в которой есть "свои жрецы – программисты", мифы о личном бессмертии и благоденствии, когда будет "не нужно работать" и наступит "рай на земле здесь и сейчас".
При этом он, как и ряд другими участников дискуссии, констатировал, что мы уже "живем в виртуальной реальности", навязываемой в том числе программистами с "алгоритмическим мышлением" и рекламными трендами. И существует угроза, что человечество "просто вымрет", если не заняться всерьез основной проблемой – "отношением к рождению детей". Участвуя в создании "этического кодекса искусственного интеллекта" в России, Ашманов акцентирует внимание на том, что "человек должен быть в центре всего" и "за решения всегда отвечает человек".
Кандидат биологических наук протоиерей Владимир Духович и секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви протоиерей Александр Абрамов в своих выступлениях на фестивале предостерегли от опасных "богоборческих" устремлений к биологическому бессмертию в условиях "исчерпаемых ресурсов" Вселенной.
Каким образом все-таки можно и нужно стремиться к долголетию, рассказал в ходе дискуссии епископ Переславский и Угличский Феоктист, возглавляющий группу, которая занимается проблемами развития искусственного интеллекта и новыми информационными технологиями. "Когда мы говорим об антиэйдж, то мне думается, что если это история про здоровый образ жизни, про правильное питание и так далее, то это очень здорово. Все же Бог нам 120 лет обещал… А когда человек озадачен технологиями – в этом есть какой-то обман", - полагает епископ.
При этом он, как и ряд другими участников дискуссии, констатировал, что мы уже "живем в виртуальной реальности", навязываемой в том числе программистами с "алгоритмическим мышлением" и рекламными трендами. И существует угроза, что человечество "просто вымрет", если не заняться всерьез основной проблемой – "отношением к рождению детей". Участвуя в создании "этического кодекса искусственного интеллекта" в России, Ашманов акцентирует внимание на том, что "человек должен быть в центре всего" и "за решения всегда отвечает человек".
Кандидат биологических наук протоиерей Владимир Духович и секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви протоиерей Александр Абрамов в своих выступлениях на фестивале предостерегли от опасных "богоборческих" устремлений к биологическому бессмертию в условиях "исчерпаемых ресурсов" Вселенной.
Каким образом все-таки можно и нужно стремиться к долголетию, рассказал в ходе дискуссии епископ Переславский и Угличский Феоктист, возглавляющий группу, которая занимается проблемами развития искусственного интеллекта и новыми информационными технологиями. "Когда мы говорим об антиэйдж, то мне думается, что если это история про здоровый образ жизни, про правильное питание и так далее, то это очень здорово. Все же Бог нам 120 лет обещал… А когда человек озадачен технологиями – в этом есть какой-то обман", - полагает епископ.
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