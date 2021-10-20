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В США проверяют гольф-клуб, принадлежащий компании Трампа, сообщили СМИ
В США проверяют гольф-клуб, принадлежащий компании Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2021
В США проверяют гольф-клуб, принадлежащий компании Трампа, сообщили СМИ
Семейный бизнес бывшего президента США Дональда Трампа вновь может стать предметом расследования - прокуратура округа Уэстчестер в Нью-Йорке проводит проверку... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:41
2021-10-20T14:41
в мире
сша
манхэттен
нью-йорк (город)
дональд трамп
trump organization
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Семейный бизнес бывшего президента США Дональда Трампа вновь может стать предметом расследования - прокуратура округа Уэстчестер в Нью-Йорке проводит проверку финансовых операций принадлежащего Trump Organization гольф-клуба, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.По данным газеты, в последние месяцы прокуратура округа Уэстчестер запросила финансовые документы расположенного там гольф-клуба, а также документы от нью-йоркского города Оссинг, который устанавливает налоги на собственность на территории гольф-клуба.Отмечается, что прокурор Мими Рока, вероятно, изучает - по крайней мере частично - вопрос о том, вводила ли компания Трампа Trump Organization в заблуждение местных чиновников относительно стоимости собственности, чтобы сократить выплачиваемые за нее налоги. По данным газеты, пока не известно, изучаются ли в рамках расследования действия самого Трампа и приведет ли проверка к предъявлению каких-либо обвинений.Семейный бизнес Трампа уже является предметом уголовного расследования другой прокуратуры - прокуроры Манхэттена изучают связанные с компанией Trump Organization финансовые и налоговые нарушения.В начале июля в суде Нью-Йорка прокуратура предъявила обвинения в нарушении налогового законодательства в течение 15 лет Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу.В 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам. В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.
https://ria.ru/20211020/obvinenie-1755311858.html
https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755124381.html
сша
манхэттен
нью-йорк (город)
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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп, trump organization
14:41 20.10.2021
 
В США проверяют гольф-клуб, принадлежащий компании Трампа, сообщили СМИ

New York Times: в США проверяют финоперации в гольф-клубе, принадлежащем компании Трампа

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Семейный бизнес бывшего президента США Дональда Трампа вновь может стать предметом расследования - прокуратура округа Уэстчестер в Нью-Йорке проводит проверку финансовых операций принадлежащего Trump Organization гольф-клуба, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, в последние месяцы прокуратура округа Уэстчестер запросила финансовые документы расположенного там гольф-клуба, а также документы от нью-йоркского города Оссинг, который устанавливает налоги на собственность на территории гольф-клуба.
Стивен Бэннон и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 04:19
Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
Отмечается, что прокурор Мими Рока, вероятно, изучает - по крайней мере частично - вопрос о том, вводила ли компания Трампа Trump Organization в заблуждение местных чиновников относительно стоимости собственности, чтобы сократить выплачиваемые за нее налоги. По данным газеты, пока не известно, изучаются ли в рамках расследования действия самого Трампа и приведет ли проверка к предъявлению каких-либо обвинений.
Семейный бизнес Трампа уже является предметом уголовного расследования другой прокуратуры - прокуроры Манхэттена изучают связанные с компанией Trump Organization финансовые и налоговые нарушения.
В начале июля в суде Нью-Йорка прокуратура предъявила обвинения в нарушении налогового законодательства в течение 15 лет Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу.
В 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам. В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 23:51
Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования событий шестого января
 
В миреСШАМанхэттенНью-Йорк (город)Дональд ТрампTrump Organization
 
 
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