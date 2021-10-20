Трамп предсказал "охоту" на отцов-основателей США
Трамп раскритиковал "радикальных леваков" после решения о переносе статуи Джефферсона
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Бывший глава США Дональд Трамп возмутился решением о демонтаже статуи третьего президента США Томаса Джефферсона из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка, предсказав, что следующей целью станут другие отцы-основатели Штатов.
"Великий Томас Джефферсон, один из наших важнейших отцов-основателей и автор конституции США был "выселен" из великолепного зала городской комиссии. Кто мог подумать, что такое возможно. Я мог! Я предупреждал давно. Следующие на очереди Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и, конечно же, Джордж Вашингтон", - говорится в заявлении Трампа.
"Радикальные леваки сошли с ума и причиняют серьезную боль стране.., но скоро здоровые люди вернутся, и нашу страну снова станут уважать", - заявил Трамп.
Статую Джефферсона решили убрать из зала городской комиссии до конца года, ее перенесут в общественное место, которое предстоит определить. В здании городского совета с 1915 года стоит точная гипсовая копия бронзового оригинала статуи, который находится в Капитолии.
Томас Джефферсон (1743-1826) - один из отцов-основателей США и авторов Декларации независимости (1776), третий президент Соединенных Штатов (1801-1809). В США ему установлено множество памятников, портрет Джефферсона изображен на двухдолларовой банкноте и монете номиналом 5 центов.