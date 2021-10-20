https://ria.ru/20211020/tramp-1755306977.html

Трамп предсказал "охоту" на отцов-основателей США

Трамп предсказал "охоту" на отцов-основателей США - РИА Новости, 20.10.2021

Трамп предсказал "охоту" на отцов-основателей США

Бывший глава США Дональд Трамп возмутился решением о демонтаже статуи третьего президента США Томаса Джефферсона из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T01:12

2021-10-20T01:12

2021-10-20T01:12

в мире

сша

нью-йорк (город)

томас джефферсон

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Бывший глава США Дональд Трамп возмутился решением о демонтаже статуи третьего президента США Томаса Джефферсона из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка, предсказав, что следующей целью станут другие отцы-основатели Штатов."Радикальные леваки сошли с ума и причиняют серьезную боль стране.., но скоро здоровые люди вернутся, и нашу страну снова станут уважать", - заявил Трамп.Статую Джефферсона решили убрать из зала городской комиссии до конца года, ее перенесут в общественное место, которое предстоит определить. В здании городского совета с 1915 года стоит точная гипсовая копия бронзового оригинала статуи, который находится в Капитолии.Томас Джефферсон (1743-1826) - один из отцов-основателей США и авторов Декларации независимости (1776), третий президент Соединенных Штатов (1801-1809). В США ему установлено множество памятников, портрет Джефферсона изображен на двухдолларовой банкноте и монете номиналом 5 центов.

https://ria.ru/20211019/statuya-1755128925.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), томас джефферсон, дональд трамп