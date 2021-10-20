https://ria.ru/20211020/torfyaniki-1755384817.html

В Екатеринбурге составят реестр торфяников для профилактики пожаров

В Екатеринбурге составят реестр торфяников для профилактики пожаров - РИА Новости, 20.10.2021

В Екатеринбурге составят реестр торфяников для профилактики пожаров

Реестр торфяников составят в Екатеринбурге для профилактики пожаров, сообщает мэрия. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:26

2021-10-20T13:26

2021-10-20T13:26

происшествия

екатеринбург

свердловская область

чкаловский район

пожары

россия

торфяные пожары в свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Реестр торфяников составят в Екатеринбурге для профилактики пожаров, сообщает мэрия.В Чкаловском районе Екатеринбурга на прошлой неделе был введен режим ЧС локального характера из-за продолжительного торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов города. Первоначально площадь тлеющих торфяников оценивалась в 120 гектаров."Для профилактики торфяных пожаров выработано совместное с министерством природных ресурсов Свердловской области решение восстановить специальный реестр, в котором зафиксированы все торфяные разработки. Это даст возможность регулярно проводить их комиссионные обследования и своевременно принимать меры для недопущения подобных возгораний. Особое внимание будет уделено торфяникам, расположенным вблизи населенных пунктов", - говорится в сообщении.В рамках режима ЧС локального характера, установленного постановлением администрации Екатеринбурга 15 октября, муниципалитет пополняет ряды техники, задействованной при ликвидации горения. Речь идет о крупногабаритных машинах – экскаваторах, бульдозерах, самосвалах и болотоходах. С их помощью огнеборцы копают траншеи, разбивая зону горения на сектора и заполняя их водой. Жидкость транспортируется в том числе и силами районных ДЭУ – за последние пять суток коммунальная техника доставила более 2 тысяч кубометров воды к месту тушения торфа, уточняет мэрия.К настоящему моменту пожар локализован. Его площадь составляет 4,8 гектара."Для наглядности – это более шести футбольных полей. К ликвидации тления привлечено более 400 человек и свыше 100 единиц техники. Основной способ тушения таких пожаров – это обводнение. Для того чтобы насытить почву влагой, сегодня используются специальные торфяные стволы: полые металлические трубы с отверстиями втыкаются в грунт на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга и заполняются водой, что позволяет направить ее непосредственно вглубь земли. Так постепенно происходит локализация и тушение основного очага", - отмечается в сообщении.Предположительно, полное обводнение участка должно быть выполнено через 2-3 дня, отмечает горадминистрация.

https://ria.ru/20211019/vozdukh-1755178068.html

https://ria.ru/20211018/ekaterinburg-1754983493.html

https://ria.ru/20211019/karantin-1755252567.html

екатеринбург

свердловская область

чкаловский район

россия

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