Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/torfyaniki-1755384817.html
В Екатеринбурге составят реестр торфяников для профилактики пожаров
В Екатеринбурге составят реестр торфяников для профилактики пожаров - РИА Новости, 20.10.2021
В Екатеринбурге составят реестр торфяников для профилактики пожаров
Реестр торфяников составят в Екатеринбурге для профилактики пожаров, сообщает мэрия. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:26
2021-10-20T13:26
происшествия
екатеринбург
свердловская область
чкаловский район
пожары
россия
торфяные пожары в свердловской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754520363_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_22504b56fa01dbd00ead978da4fdbe20.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Реестр торфяников составят в Екатеринбурге для профилактики пожаров, сообщает мэрия.В Чкаловском районе Екатеринбурга на прошлой неделе был введен режим ЧС локального характера из-за продолжительного торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов города. Первоначально площадь тлеющих торфяников оценивалась в 120 гектаров."Для профилактики торфяных пожаров выработано совместное с министерством природных ресурсов Свердловской области решение восстановить специальный реестр, в котором зафиксированы все торфяные разработки. Это даст возможность регулярно проводить их комиссионные обследования и своевременно принимать меры для недопущения подобных возгораний. Особое внимание будет уделено торфяникам, расположенным вблизи населенных пунктов", - говорится в сообщении.В рамках режима ЧС локального характера, установленного постановлением администрации Екатеринбурга 15 октября, муниципалитет пополняет ряды техники, задействованной при ликвидации горения. Речь идет о крупногабаритных машинах – экскаваторах, бульдозерах, самосвалах и болотоходах. С их помощью огнеборцы копают траншеи, разбивая зону горения на сектора и заполняя их водой. Жидкость транспортируется в том числе и силами районных ДЭУ – за последние пять суток коммунальная техника доставила более 2 тысяч кубометров воды к месту тушения торфа, уточняет мэрия.К настоящему моменту пожар локализован. Его площадь составляет 4,8 гектара."Для наглядности – это более шести футбольных полей. К ликвидации тления привлечено более 400 человек и свыше 100 единиц техники. Основной способ тушения таких пожаров – это обводнение. Для того чтобы насытить почву влагой, сегодня используются специальные торфяные стволы: полые металлические трубы с отверстиями втыкаются в грунт на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга и заполняются водой, что позволяет направить ее непосредственно вглубь земли. Так постепенно происходит локализация и тушение основного очага", - отмечается в сообщении.Предположительно, полное обводнение участка должно быть выполнено через 2-3 дня, отмечает горадминистрация.
https://ria.ru/20211019/vozdukh-1755178068.html
https://ria.ru/20211018/ekaterinburg-1754983493.html
https://ria.ru/20211019/karantin-1755252567.html
екатеринбург
свердловская область
чкаловский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754520363_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_1b8585119318d72ce1f710522b8f05e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, чкаловский район, пожары, россия, торфяные пожары в свердловской области
13:26 20.10.2021
 
В Екатеринбурге составят реестр торфяников для профилактики пожаров

В Екатеринбурге восстановят специальный реестр торфяников для профилактики пожаров

© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской областиПожарный у тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга
Пожарный у тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Реестр торфяников составят в Екатеринбурге для профилактики пожаров, сообщает мэрия.
В Чкаловском районе Екатеринбурга на прошлой неделе был введен режим ЧС локального характера из-за продолжительного торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов города. Первоначально площадь тлеющих торфяников оценивалась в 120 гектаров.
Смог на улице Екатеринбурга из-за горящих торфяников - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 12:30
В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
"Для профилактики торфяных пожаров выработано совместное с министерством природных ресурсов Свердловской области решение восстановить специальный реестр, в котором зафиксированы все торфяные разработки. Это даст возможность регулярно проводить их комиссионные обследования и своевременно принимать меры для недопущения подобных возгораний. Особое внимание будет уделено торфяникам, расположенным вблизи населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В рамках режима ЧС локального характера, установленного постановлением администрации Екатеринбурга 15 октября, муниципалитет пополняет ряды техники, задействованной при ликвидации горения. Речь идет о крупногабаритных машинах – экскаваторах, бульдозерах, самосвалах и болотоходах. С их помощью огнеборцы копают траншеи, разбивая зону горения на сектора и заполняя их водой. Жидкость транспортируется в том числе и силами районных ДЭУ – за последние пять суток коммунальная техника доставила более 2 тысяч кубометров воды к месту тушения торфа, уточняет мэрия.
Пожарный у тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 10:30
К тушению торфяника в Екатеринбурге подключился комплекс "Шквал"
К настоящему моменту пожар локализован. Его площадь составляет 4,8 гектара.
"Для наглядности – это более шести футбольных полей. К ликвидации тления привлечено более 400 человек и свыше 100 единиц техники. Основной способ тушения таких пожаров – это обводнение. Для того чтобы насытить почву влагой, сегодня используются специальные торфяные стволы: полые металлические трубы с отверстиями втыкаются в грунт на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга и заполняются водой, что позволяет направить ее непосредственно вглубь земли. Так постепенно происходит локализация и тушение основного очага", - отмечается в сообщении.
Предположительно, полное обводнение участка должно быть выполнено через 2-3 дня, отмечает горадминистрация.
Памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 17:19Распространение коронавируса
Екатеринбургский депутат призвал ввести карантин для всех, включая привитых
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьЧкаловский районпожарыРоссияТорфяные пожары в Свердловской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае постановили привить 80 процентов населения ряда сфера
05:14Действия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источник
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае постановили привить 80 процентов населения ряда сфераДействия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источникВ Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"