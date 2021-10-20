https://ria.ru/20211020/torfyaniki-1755384817.html
В Екатеринбурге составят реестр торфяников для профилактики пожаров
В Екатеринбурге составят реестр торфяников для профилактики пожаров - РИА Новости, 20.10.2021
В Екатеринбурге составят реестр торфяников для профилактики пожаров
Реестр торфяников составят в Екатеринбурге для профилактики пожаров, сообщает мэрия. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:26
2021-10-20T13:26
2021-10-20T13:26
происшествия
екатеринбург
свердловская область
чкаловский район
пожары
россия
торфяные пожары в свердловской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754520363_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_22504b56fa01dbd00ead978da4fdbe20.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Реестр торфяников составят в Екатеринбурге для профилактики пожаров, сообщает мэрия.В Чкаловском районе Екатеринбурга на прошлой неделе был введен режим ЧС локального характера из-за продолжительного торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов города. Первоначально площадь тлеющих торфяников оценивалась в 120 гектаров."Для профилактики торфяных пожаров выработано совместное с министерством природных ресурсов Свердловской области решение восстановить специальный реестр, в котором зафиксированы все торфяные разработки. Это даст возможность регулярно проводить их комиссионные обследования и своевременно принимать меры для недопущения подобных возгораний. Особое внимание будет уделено торфяникам, расположенным вблизи населенных пунктов", - говорится в сообщении.В рамках режима ЧС локального характера, установленного постановлением администрации Екатеринбурга 15 октября, муниципалитет пополняет ряды техники, задействованной при ликвидации горения. Речь идет о крупногабаритных машинах – экскаваторах, бульдозерах, самосвалах и болотоходах. С их помощью огнеборцы копают траншеи, разбивая зону горения на сектора и заполняя их водой. Жидкость транспортируется в том числе и силами районных ДЭУ – за последние пять суток коммунальная техника доставила более 2 тысяч кубометров воды к месту тушения торфа, уточняет мэрия.К настоящему моменту пожар локализован. Его площадь составляет 4,8 гектара."Для наглядности – это более шести футбольных полей. К ликвидации тления привлечено более 400 человек и свыше 100 единиц техники. Основной способ тушения таких пожаров – это обводнение. Для того чтобы насытить почву влагой, сегодня используются специальные торфяные стволы: полые металлические трубы с отверстиями втыкаются в грунт на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга и заполняются водой, что позволяет направить ее непосредственно вглубь земли. Так постепенно происходит локализация и тушение основного очага", - отмечается в сообщении.Предположительно, полное обводнение участка должно быть выполнено через 2-3 дня, отмечает горадминистрация.
https://ria.ru/20211019/vozdukh-1755178068.html
https://ria.ru/20211018/ekaterinburg-1754983493.html
https://ria.ru/20211019/karantin-1755252567.html
екатеринбург
свердловская область
чкаловский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754520363_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_1b8585119318d72ce1f710522b8f05e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область, чкаловский район, пожары, россия, торфяные пожары в свердловской области
В Екатеринбурге составят реестр торфяников для профилактики пожаров
В Екатеринбурге восстановят специальный реестр торфяников для профилактики пожаров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости.
Реестр торфяников составят в Екатеринбурге
для профилактики пожаров, сообщает мэрия.
В Чкаловском районе
Екатеринбурга на прошлой неделе был введен режим ЧС локального характера из-за продолжительного торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов города. Первоначально площадь тлеющих торфяников оценивалась в 120 гектаров.
"Для профилактики торфяных пожаров выработано совместное с министерством природных ресурсов Свердловской области
решение восстановить специальный реестр, в котором зафиксированы все торфяные разработки. Это даст возможность регулярно проводить их комиссионные обследования и своевременно принимать меры для недопущения подобных возгораний. Особое внимание будет уделено торфяникам, расположенным вблизи населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В рамках режима ЧС локального характера, установленного постановлением администрации Екатеринбурга 15 октября, муниципалитет пополняет ряды техники, задействованной при ликвидации горения. Речь идет о крупногабаритных машинах – экскаваторах, бульдозерах, самосвалах и болотоходах. С их помощью огнеборцы копают траншеи, разбивая зону горения на сектора и заполняя их водой. Жидкость транспортируется в том числе и силами районных ДЭУ – за последние пять суток коммунальная техника доставила более 2 тысяч кубометров воды к месту тушения торфа, уточняет мэрия.
К настоящему моменту пожар локализован. Его площадь составляет 4,8 гектара.
"Для наглядности – это более шести футбольных полей. К ликвидации тления привлечено более 400 человек и свыше 100 единиц техники. Основной способ тушения таких пожаров – это обводнение. Для того чтобы насытить почву влагой, сегодня используются специальные торфяные стволы: полые металлические трубы с отверстиями втыкаются в грунт на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга и заполняются водой, что позволяет направить ее непосредственно вглубь земли. Так постепенно происходит локализация и тушение основного очага", - отмечается в сообщении.
Предположительно, полное обводнение участка должно быть выполнено через 2-3 дня, отмечает горадминистрация.